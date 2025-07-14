Жилой комплекс «Крестовский» в Пскове: строительство продолжается

Земляные работы продолжаются в жилом комплексе «Крестовский» в Пскове, в настоящее время осуществляется заливка фундамента, сообщил Псковской Ленте Новостей застройщик.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком реализации проекта.
«Это позволяет нам уверенно двигаться вперед и приближаться к ключевым этапам строительства. Мы понимаем, как важно для наших будущих жителей, чтобы проект был завершен в срок, и прилагаем все усилия для достижения этой цели. Каждый день мы делаем шаги к осуществлению нашей мечты — создания комфортного и современного жилого пространства», - добавил застройщик.
Конечный результат превзойдет все ожидания будущих жителей, и они смогут наслаждаться высоким уровнем жизни в ЖК «Крестовский», заверили в компании «СМУ-60».
Новый жилой комплекс «Крестовский» от застройщика «СМУ-60» расположен по адресу: Псков, Крестовское шоссе.