Недвижимость

Жилой комплекс «Крестовский» в Пскове: строительство продолжается

Земляные работы продолжаются в жилом комплексе «Крестовский» в Пскове, в настоящее время осуществляется заливка фундамента, сообщил Псковской Ленте Новостей застройщик.

«Наша команда опытных специалистов усердно работает, чтобы создать надежный и прочный фундамент для нашего жилого комплекса. Мы внимательно следим за качеством выполняемых работ и соблюдаем все необходимые правила и стандарты, чтобы гарантировать долговечность и безопасность нашего строительства», - рассказал застройщик.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком реализации проекта.

«Это позволяет нам уверенно двигаться вперед и приближаться к ключевым этапам строительства. Мы понимаем, как важно для наших будущих жителей, чтобы проект был завершен в срок, и прилагаем все усилия для достижения этой цели. Каждый день мы делаем шаги к осуществлению нашей мечты — создания комфортного и современного жилого пространства», - добавил застройщик.

Конечный результат превзойдет все ожидания будущих жителей, и они смогут наслаждаться высоким уровнем жизни в ЖК «Крестовский», заверили в компании «СМУ-60».

Новый жилой комплекс «Крестовский» от застройщика «СМУ-60» расположен по адресу: Псков, Крестовское шоссе.