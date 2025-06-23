Недвижимость

Верховный суд представил проект о праве многодетных военнослужащих на жилье

Верховный суд РФ предлагает закрепить право многодетных военных на внеочередное получение жилья независимо от возраста их детей, сказано в проекте постановления пленума ВС РФ.

Там отмечается, что по закону о «Статусе военнослужащих» денежные средства на приобретение или строительство жилья, либо жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма вне очереди предоставляются военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, в том числе имеющим трех и более детей либо одного и более ребенка-инвалида, пишет РИА Новости.

«При этом судам следует иметь в виду, что право на внеочередное обеспечение жильем военнослужащих, имеющих трех и более детей, которые проживают совместно с ними, законодательством не поставлено в зависимость от достижения детьми возраста 18 лет», - сказано в проекте.

В настоящее время проект направлен на доработку.