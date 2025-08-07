Недвижимость

Участок земель ВСГЦ признали принадлежащим Опочецкому лесничеству

Арбитражный суд Псковской области оставил без изменений признание отсутствующим права собственности общества с ограниченной ответственностью «ВСГЦ» на земельный участок в части наложения 150 658 кв. м площади участка из состава земель лесного фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Фото из материалов дела №А52-3572/2024

В рамках дела суд провел землеустроительную судебную экспертизу, согласно которой экспертом установлено, что спорный земельный участок имеет наложение с земельным участком из состава земель лесного фонда Опочецкого лесничества.

Суд пришел к выводу, что спорный участок сформирован из земель лесного фонда (в части пересечения). Это противоречит действующему законодательству Российской Федерации, нарушает права и законные интересы РФ как собственника лесного участка, а также публичные интересы государства и общества в целом. Законодательством Российской Федерации, в том числе ранее действовавшим, не предусмотрена возможность нахождения в собственности иных лиц земельных участков из состава земель лесного фонда, который в силу закона относится к федеральной собственности.