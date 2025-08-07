Псковcкая обл.
Недвижимость

Юрист предупредила о мошенниках при покупке жилья на вторичном рынке

14.08.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

При покупке жилья на вторичном рынке есть риск нарваться на мошенников, предупредила юрист, член Российской Гильдии риелторов Алла Георгиева.

По ее словам, можно столкнуться с продажей квартиры по поддельной или отозванной доверенности, предложением снизить стоимость жилья ради ухода от налогов и проблемными квартирами с частой сменой собственников, пишет «Прайм».

«Бывают ситуации, когда человек сначала действительно имел намерения оформить на соседа, родственника, еще кого-нибудь доверенность для продажи квартиры, а потом передумал продавать и отозвал ее. А недобросовестное доверенное лицо может воспользоваться этой доверенностью и таким образом присвоить чужие деньги», — указала Георгиева.

При покупке квартиры эксперт посоветовала задействовать профессиональных риелторов, проверять объект и собственника, а также внимательно изучать предоставленные продавцом документы, в том числе доверенность.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
