Юрист предупредила о мошенниках при покупке жилья на вторичном рынке

При покупке жилья на вторичном рынке есть риск нарваться на мошенников, предупредила юрист, член Российской Гильдии риелторов Алла Георгиева.
По ее словам, можно столкнуться с продажей квартиры по поддельной или отозванной доверенности, предложением снизить стоимость жилья ради ухода от налогов и проблемными квартирами с частой сменой собственников, пишет «Прайм».
«Бывают ситуации, когда человек сначала действительно имел намерения оформить на соседа, родственника, еще кого-нибудь доверенность для продажи квартиры, а потом передумал продавать и отозвал ее. А недобросовестное доверенное лицо может воспользоваться этой доверенностью и таким образом присвоить чужие деньги», — указала Георгиева.
При покупке квартиры эксперт посоветовала задействовать профессиональных риелторов, проверять объект и собственника, а также внимательно изучать предоставленные продавцом документы, в том числе доверенность.