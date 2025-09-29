Недвижимость

Сбер: Порядка 500 псковских семей с детьми приобрели жильё по льготной программе за восемь месяцев 2025 года

С января по август 2025 года жители Псковской области оформили в Сбере порядка 500 кредитов на общую сумму 2 млрд рублей по госпрограмме «Семейная ипотека». Объём кредитования вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика роста востребованности семейной ипотеки в Псковской области составила более 20%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«Приобретение собственного жилья – одна из важнейших жизненных целей каждой семьи. Семейная ипотека семьям с детьми приобрести жилье на выгодных условиях. Эта программа – не просто доступный способ покупки недвижимости, а целенаправленный механизм снижения долговой нагрузки и превращения приобретения жилья в разумное финансовое решение. Благодаря специальным условиям программы более 15 тысячи семей только в СЗФО смогли стать собственниками своего дома или квартиры, улучшая качество своей жизни и обеспечивая будущее своим детям», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Минимальный размер процентной ставки по программе для семей с детьми составляет 6% с учётом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса — 20,1%. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах — 6 млн. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку с увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн соответственно.

