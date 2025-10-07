Недвижимость

40% псковичей мечтают о жизни в собственном доме — опрос

40% экономически активных псковичей мечтают жить в собственном доме, а 9% горожан все равно, где жить. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие жители Пскова. Опрос проводился с 1 по 3 октября.

Среди респондентов 22% предпочли бы жить в многоквартирных домах на 1—5 этажах, 12% — на этажах с 6—10, а 6% — на 11—15 этажах. Жилье на 16—20 этажах или на 21-м и выше хотели бы иметь по 3% опрошенных. 9% горожан не имеют предпочтений в выборе жилья.

Мужчины и женщины демонстрируют схожие предпочтения. Небольшие расхождения наблюдаются в выборе высотных этажей: мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант «21 этаж и выше», а женщины чаще предпочитают этажи с 1-го по 10-й: «Не люблю долго ехать на лифте».

Молодежь до 35 лет реже остальных хотела бы жить на 1—5 этаже. С возрастом тяга к жизни в собственном доме усиливается. Респонденты старше 45 лет демонстрируют наибольшую симпатию к частному домостроению.