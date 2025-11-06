Недвижимость

Торговый павильон в исторической зоне Великих Лук требуют снести через суд

Суд принял к производству иск администрации города Великие Луки к индивидуальному предпринимателю А. С. Корпуснову. Чиновники требуют освободить земельный участок на Октябрьском проспекте, дом 24/18, путем демонтажа нестационарного торгового объекта (НТО), сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области

Поводом для судебного разбирательства стало строительство предпринимателем торгового павильона площадью 95 квадратных метров на придомовой территории многоквартирного дома. Право на его размещение было получено на основании решения внеочередного общего собрания собственников помещений этого дома.

Однако проверка, проведенная городской администрацией, выявила ряд серьезных нарушений. По данным властей, нестационарный торговый объект:

расположен в охранной зоне централизованной городской сети водопровода и канализации;

перегораживает охранную зону газораспределительной сети; нарушен противопожарный режим;

размещение на данном участке невозможно, поскольку участок расположен в исторической зоне.

Учитывая жалобы жильцов и итоги проведенной проверки, администрация обратилась в суд с требованием об освобождении земельного участка.