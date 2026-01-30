 
Недвижимость

В 2025 году ипотечные заемщики с рыночной ставкой стремились к досрочным погашениям — ВТБ

ВТБ проанализировал активность заемщиков, оформивших ипотеку по рыночным ставкам в 2025 году. Новые реалии существенно повлияли на тактику ипотечных клиентов. Результаты показали, что каждый второй регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый – погасил кредит. Для сравнения, в 2024 году полностью погашен был лишь один из десяти оформленных договоров.

В прошлом году основной объём выдач пришёлся на программы господдержки, а спрос на рыночную ипотеку (без льгот) снизился, но она по-прежнему находила своего покупателя. Многие заёмщики, оформляя кредит в 2025 году, изначально рассчитывали на его быстрое погашение. Более 54% заемщиков с рыночной ипотекой гасили её в среднем в пять раз быстрее графика. Хотя доля заёмщиков, совершающих регулярные частично-досрочные платежи, снизилась год к году, средняя сумма и частота их дополнительных платежей выросли.

По данным банка, средний размер первоначального взноса превысил 50% (против 30% в 2023 году), а средний «чек» кредита за два года снизился примерно на 20% — до 3,3 млн рублей.

Всего на досрочное погашение (частичное и полное) по рыночным программам в 2025 году заёмщики ВТБ направили около 8 млрд рублей. При этом на статистику полного досрочного закрытия, помимо стратегии заёмщиков скорее освободиться от долга, также повлияло рефинансирование под меньший процент – это стало возможно благодаря снижению ключевой ставки.  

А вот клиенты, воспользовавшиеся программами господдержки, действовали диаметрально противоположно. Доля заёмщиков, вносивших дополнительные платежи, сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения ещё больше приблизился к нулю. По словам экспертов, ипотечным «льготникам» просто нет смысла стремиться к быстрым погашениям:

«В новых условиях для заёмщиков с рыночной ставкой досрочное погашение выступает тактическим ответом на её высокую стоимость. Льготные программы снимают необходимость в спешке», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. 

В этом году банки ожидают повышения доступности рыночной ипотеки. Если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос на неё активизируется, что приведёт к паритету между государственными и рыночными программами в структуре ипотечных продаж.

