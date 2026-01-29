 
Недвижимость

Александр Братчиков: Стоимость подключения МКД к электросетям увеличилась в разы

На сессии Псковского областного Собрания депутатов председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков поддержал обсуждение вопроса о высокой стоимости и сроках технологического присоединения многоквартирных домов к электрическим сетям, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Парламентарий предложил вернуться к практике, когда застройщики могли выполнять это подключение самостоятельно. 

Депутат напомнил, что ранее застройщики могли самостоятельно выполнять подключение, что позволяло существенно сэкономить по сравнению с работами, выполняемыми «Россетями». 

«Разница — немалые деньги. Почему сейчас нельзя вернуться к такой практике? Это сократило бы сроки и снизило нагрузку на застройщиков», — подчеркнул он.
 

Александр Братчиков также отметил, что формально у «Россетей» нет просроченных заявок, но это связано с тем, что сроки подключения по закону могут достигать двух лет.

«Многие сталкиваются с этим. В итоге промышленные предприятия и застройщики начинают создавать собственные генерирующие мощности», — заметил парламентарий.

В ответ директор Псковского филиала ПАО «Россети» Сабир Агамалиев пояснил, что изменения в порядке подключения вызваны новым законодательством.

«Сейчас при подключении многоквартирных домов сетевая организация обязана выполнять мероприятия до ввода в дом. Это сделано, чтобы избежать ситуации, когда застройщик бросает построенные сети, и они остаются на балансе у жильцов», — сказал он.

Директор филиала «Россетей» уточнил: «Мы не имеем права выдавать технические условия до границы земельного участка для многоквартирных домов. Единственная точка присоединения — ввод в дом. Это требование закона, инициатива исходила не от нас».  

При этом он подтвердил, что в других случаях — например, для частных или коммерческих объектов, — «Россети» по-прежнему могут выдавать технические условия, и застройщик вправе выполнить работы самостоятельно.

«Что касается сложных или дорогих подключений — да, сроки могут достигать двух лет, но мы стараемся идти навстречу. Проводим встречи, ускоряем процессы. Это в наших интересах: чем быстрее вводится объект, тем раньше начинается потребление электроэнергии», — добавил он.

Парламентарии отметили, что сохраняется потребность в гибкости и прозрачности при подключении, особенно в условиях роста строительной активности в регионе. 

Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

