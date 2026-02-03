Ключи передали жильцам нового десятиэтажного дома на улице Линейной в Пскове

Передача ключей новоселам дома №87 на улице Линейной состоялась в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в строительной компании «Луг».
Фотографии: «Луг»
«Так совпало, что сдать новостройку получилось раньше запланированных сроков, порадовав новоселов. Дом на Линейной, 87 – это десятиэтажный кирпично-монолитный дом, построенный в соответствии с современными технологиями и стандартами. Новоселы могли выбрать квартиру из широкой линейки однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир и квартир-студий. Стоит отметить тот факт, что на сегодня свободных квартир в доме остались единицы», - отметили в компании.
Отмечается, что дом на Линейной, 87 – это логичное продолжение развития района СМАРТ на Запсковье и комплексного освоения территории двух кварталов, которое началось в 2011 году и продолжается по сей день.
Также во дворе дома №119 по улице Инженерной возводится «Фиджитал-центр». Объект включает в себя открытые площадки для футбола, стритбола, воркаута и модульное помещение. Здесь расположатся компьютерный зал, зона игровых консолей и зона виртуальной реальности, а также раздевалки, туалеты и медкабинет.
Жители района ожидают окончания строительства школы, которая должна быть построена на пересечении улиц Юности и Инженерной и сможет принять до 1000 учеников.