 
Недвижимость

Ключи передали жильцам нового десятиэтажного дома на улице Линейной в Пскове

0

Передача ключей новоселам дома №87 на улице Линейной состоялась в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в строительной компании «Луг».

Фотографии: «Луг»

«Так совпало, что сдать новостройку получилось раньше запланированных сроков, порадовав новоселов. Дом на Линейной, 87 – это десятиэтажный кирпично-монолитный дом, построенный в соответствии с современными технологиями и стандартами. Новоселы могли выбрать квартиру из широкой линейки однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир и квартир-студий. Стоит отметить тот факт, что на сегодня свободных квартир в доме остались единицы», - отметили в компании.

Отмечается, что дом на Линейной, 87 – это логичное продолжение развития района СМАРТ на Запсковье и комплексного освоения территории двух кварталов, которое началось в 2011 году и продолжается по сей день.

«За это время на территории микрорайона было построено 34 жилых дома общей площадью порядка 250 000 квадратных метров, а также сформирована полноценная социальная и коммерческая инфраструктура, включая два детских сада. Комплексное освоение  продолжается, и впереди запланировано строительство еще одного квартала, что подтверждает масштаб и перспективность проекта», - добавили в компании.

Также во дворе дома №119 по улице Инженерной возводится «Фиджитал-центр». Объект включает в себя открытые площадки для футбола, стритбола, воркаута и модульное помещение. Здесь расположатся компьютерный зал, зона игровых консолей и зона виртуальной реальности, а также раздевалки, туалеты и медкабинет.

Жители района ожидают окончания строительства школы, которая должна быть построена на пересечении улиц Юности и Инженерной и сможет принять до 1000 учеников.

«Еще 30 лет назад здесь было поле. Сегодня на месте поля – новый и динамично развивающийся район, который привлекает не только псковичей, но и тех, кто переезжает из других городов», - заключили в строительной компании.
