Более 70% россиян требуется два года, чтобы накопить на ремонт — опрос

0

Свыше 70% жителей России потребуется два года для того, чтобы накопить на ремонт в новой квартире. При этом 43% опрошенных готовы потратить на отделку жилья 20% от его стоимости, следует из результатов опроса девелоперской компании Pioneer.

«Будущие новоселы, как показал опрос, стремятся минимизировать затраты на отделку, поэтому не планируют привлекать профессиональные ремонтные бригады и дизайнеров. 43% респондентов готовы потратить на отделку 20% от стоимости жилья, и около трети — до 10%. При этом 72% участников опроса признались, что им понадобится до двух лет, чтобы откладывать с зарплаты на ремонт», — говорится в исследовании девелопера.

Отмечается, что на рынке недвижимости в РФ остается спрос на первичное жилье без ремонта. Согласно результатам опроса, около 44% респондентов сознательно выбирают квартиру в новостройке с нуля, а почти 22% - вариант white box, предполагающий базовые инженерные решения и черновую подготовку, пишет ТАСС.

«Выбирая жилье без ремонта, покупатели стремятся не только управлять расходами, но и создавать жилую среду, соответствующую личным представлениям о комфорте. При этом большинство планируют выполнять отделку своими силами, не привлекая специалистов, в том числе дизайнеров», — поясняют авторы исследования.

Опрос проводился на платформе «Яндекс.Взгляд» среди жителей крупнейших городов России. В нем приняло участие 1,5 тыс. респондентов, родившихся с 1970 по 2006 год.

