Один бетонщик на пять инженеров: стройке угрожает кадровый разрыв

Каждая пятая строительная компания не может найти нужных специалистов, а те, кого готовят колледжи, массово уходят из профессии еще до первой стройки, сообщается в Telegram-канале депутата Псковской городской Думы, вице-президента Национального объединения строителей «Нострой» Антона Мороза.

«Проблема дефицита кадров остается одной из самых острых для отрасли, несмотря на беспрецедентный рост зарплат за последние два года», — констатирует Антон Мороз.

По его данным, сейчас насчитывается более 200 тысяч официальных вакансий в сфере строительства.

Антон Мороз отмечает, что средние предложения в строительстве выросли с 73 до 136 тысяч рублей, но это лишь частично решает задачу.

«В "Нострой" обеспокоены низкими темпами адаптации образовательной системы к потребностям рынка. К примеру, отрасли дополнительно требуется около 30 тысяч бетонщиков, монтажников, арматурщиков и опалубщиков в ближайшие годы, а контингент обучающихся по этим профессиям составляет чуть более 15 тысяч человек. Только 17% студентов, обучающихся в этой сфере, выбрали рабочие профессии, остальные 83% стремятся стать белыми воротничками. При этом лишь каждый пятый выпускник строительного колледжа трудоустраивается по специальности», - добавил Антон Мороз.

Он также подчеркнул, что «Нострой» принимает практические меры для предотвращения кадрового кризиса. В 2024 году правительство утвердило Концепцию подготовки кадров для строительной отрасли до 2035 года. Национальное объединение строителей и созданный на его базе Консорциум СПО стали ответственными исполнителями 17 из 31 пункта этого плана.

«Мы подготовили 22 предложения по актуализации образовательных стандартов для системы среднего профессионального образования», — отмечает Антон Мороз. Ключевая задача — привести обучение в соответствие с реальными потребностями строительных компаний.

Параллельно «Нострой» реализует несколько инициатив по повышению престижа рабочих профессий. Национальный конкурс «Строймастер», который в 2025 году отметил 15-летие, собрал в региональном этапе более 1700 участников из 73 регионов страны. В финале в Санкт-Петербурге встретились специалисты и студенты из 33 субъектов РФ.

Символическим моментом стало личное участие президента «Нострой» Антона Глушкова и вице-президента Антона Мороза в конкурсных испытаниях по кирпичной кладке наравне с участниками.

«Это показывает молодежи реальные карьерные траектории: в строительстве вполне реально вырасти от рабочего до руководителя», — комментирует почетный строитель РФ Антон Мороз.

Еще одним треком работы стал проект «Профессионалитет», в рамках которого создано 32 строительных кластера, 26 из них — при поддержке саморегулируемых организаций. Эти кластеры объединяют современные учебно-производственные лаборатории на базе колледжей с реальными предприятиями.

«Необходимо активное участие как государства, так и бизнеса в решении кадрового вопроса. Синхронизация усилий системы образования и работодателей позволит переломить ситуацию», — говорит Антон Мороз.

Он добавил, что это требует не только перестройки образовательных траекторий, но и изменения отношения общества к рабочим профессиям.