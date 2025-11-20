Один бетонщик на пять инженеров: стройке угрожает кадровый разрыв

Каждая пятая строительная компания не может найти нужных специалистов, а те, кого готовят колледжи, массово уходят из профессии еще до первой стройки, сообщается в Telegram-канале депутата Псковской городской Думы, вице-президента Национального объединения строителей «Нострой» Антона Мороза.
По его данным, сейчас насчитывается более 200 тысяч официальных вакансий в сфере строительства.
Антон Мороз отмечает, что средние предложения в строительстве выросли с 73 до 136 тысяч рублей, но это лишь частично решает задачу.
Он также подчеркнул, что «Нострой» принимает практические меры для предотвращения кадрового кризиса. В 2024 году правительство утвердило Концепцию подготовки кадров для строительной отрасли до 2035 года. Национальное объединение строителей и созданный на его базе Консорциум СПО стали ответственными исполнителями 17 из 31 пункта этого плана.
«Мы подготовили 22 предложения по актуализации образовательных стандартов для системы среднего профессионального образования», — отмечает Антон Мороз. Ключевая задача — привести обучение в соответствие с реальными потребностями строительных компаний.
Параллельно «Нострой» реализует несколько инициатив по повышению престижа рабочих профессий. Национальный конкурс «Строймастер», который в 2025 году отметил 15-летие, собрал в региональном этапе более 1700 участников из 73 регионов страны. В финале в Санкт-Петербурге встретились специалисты и студенты из 33 субъектов РФ.
Символическим моментом стало личное участие президента «Нострой» Антона Глушкова и вице-президента Антона Мороза в конкурсных испытаниях по кирпичной кладке наравне с участниками.
Еще одним треком работы стал проект «Профессионалитет», в рамках которого создано 32 строительных кластера, 26 из них — при поддержке саморегулируемых организаций. Эти кластеры объединяют современные учебно-производственные лаборатории на базе колледжей с реальными предприятиями.
Он добавил, что это требует не только перестройки образовательных траекторий, но и изменения отношения общества к рабочим профессиям.