Общество

От курьера до вице-президента «Ностроя»: Антон Мороз рассказал о своем карьерном пути

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроем» вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз рассказал о своем нестандартном карьерном пути и объяснил, почему связал свою общественную деятельность с Псковом.

Отвечая на вопрос о своем образовании, Антон Мороз сообщил, что имеет два высших образования, кандидатскую степень по экономике и строительству, а также прошел профессиональную переподготовку. Защита диссертации, по его словам, стала настоящим испытанием.

«Очень много людей, уже известных в стройке и в государственном управлении, сдавали вместе со мной. На тот момент я уже являлся глубоко погруженным в общественную деятельность и бизнес. Я сдавал не просто в одном университете, у меня был двойной поток. И самое страшное на этой защите было, что из 17 преподавателей, которые принимали, 16 были моими прямыми конкурентами», — поделился Антон Мороз.

Особенно сложные вопросы, по его воспоминаниям, задавал легендарный питерский строитель, переживший блокаду, Лев Каплан, который впоследствии оказался единственным, кто воздержался от оценки. Защита длилась 2,5 часа вместо обычных 40 минут, но в итоге Антон Мороз успешно сдал экзамен.

Фото здесь и далее: Антон Мороз

Свой трудовой путь депутат начал с должности курьера, еще будучи студентом первого курса: «Я с первого курса работал курьером. Для меня это просто была возможность заработать какие-то деньги на свои собственные затраты, потому что у родителей денег не было».

Пройдя путь от курьера до генерального директора, он со временем основал собственный бизнес в сфере строительства и юридических услуг, а затем начал и самостоятельное строительство.

Отдельно в беседе зашла речь о многочисленных должностях и общественных нагрузках Антона Мороза. Помимо основной деятельности в строительной отрасли и депутатского мандата, он является президентом Федерации хоккея на траве Псковской области и вице-президентом Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга.

На вопрос о том, что привело петербуржца в псковскую политику, депутат ответил, что считает Псковскую область уникальным регионом.

«А чем Петербург отличается от Пскова? Я считаю, город уникален по-своему. Псковский регион — это же все-таки такой форпост. Как Петербург — форпост со стороны Балтики, так форпост со стороны Прибалтики — это однозначно Псковская область. Россия начинается здесь», — заявил вице-президент «Ностроя».