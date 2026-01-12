Долину выселят из квартиры в Хамовниках с привлечением приставов

Артистку Ларису Долину будут выселять из квартиры в Хамовниках с приставами. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что певицы так и не передала им ключи, хотя все сроки вышли. Поэтому они написали заявление и передали судебным приставам. Представитель артистки заявил, что Долина уехала отдыхать до 20 января и все вопросы будут решать после, пишет Mash.

Согласно решению Верховного суда, право собственности на жилье принадлежит Полине Лурье, которая купила у артистки квартиру полтора года назад. 11 января стало известно о том, что Лариса Долина вместе с дочерью и внучкой улетела в Абу-Даби, где отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Певица не смогла сдержать обещание и освободить квартиру в Хамовниках до окончания новогодних каникул.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на «безопасные» счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.

ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье.