Ключи от бывшей квартиры Долиной забрала адвокат Лурье

Сторона покупательницы Полины Лурье получила ключи от квартиры в Хамовниках, которой раньше владела певица Лариса Долина. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Фото: Telegram-канал SHOT

Адвокат старой хозяйки рассказала, что сегодня состоялся акт передачи недвижимости. Сторона Лурье добивалась этого ещё с 5 января, но певица улетела на отдых в ОАЭ. Сегодня в квартиру приехали сначала приставы, убедились, что квартира освобождена, составили акт, а затем там появился мастер по замене замков.

В ближайшее время Лурье сможет заехать в квартиру и начать делать там ремонт.

Стоит отметить, что ни Долина, ни Лурье на передачу ключей лично не явились.  

