Общество

Суд оставил без изменений решение о непризнании ремонта в Пскове на 30 млн рублей

Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Псковской области о признании недействительным договора подряда на выполнение работ по реставрации кладки и деревянной кровли на памятнике архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

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Индивидуальный предприниматель Валерий Афонькин является арендатором памятника архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города», расположенного по адресу: город Псков, улица Свердлова (от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса). Памятник сдается в аренду для использования в качестве кафе.

По охранно-арендному договору на пользование памятником истории и культуры крепостной стены окольного города, между предпринимателем и ООО «ПромЖилСтрой» заключен договор подряда.

При рассмотрении требований искового заявления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях о признании договора подряда недействительным и применении последствий недействительности сделки, в арбитражном суде пришли к выводу о том, что договор подряда был заключен лишь для вида, без намерения создать соответствующие ему правовые последствия, поскольку спорные работы были выполнены не ООО «ПромЖилСтрой», а иными лицами.

Как указал суд в мотивировочной части решения, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор могут осуществлять специалисты, разработавшие проектную документацию и имеющие лицензию на проектно-изыскательские работы по сохранению объектов культурного наследия.

1 июля иск удовлетворили: договор подряда признали недействительным. Также суд признал не принятыми реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в ЕГРОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на суммы 16 496 312,47 рубля, 5 213 271 рубль и 8 052 916,78 рубля.

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30 сентября 2024 года Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области от 1 июля без изменения.