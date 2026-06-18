«Псковавтотранс» через суд требует освободить помещение от подразделения «Системы-112»

Арбитражный суд Псковской области рассматривает иск ООО «Псковавтотранс» о расторжении договора аренды, заключенного с ГКУ Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» и об обязании освободить помещение, а также о взыскании более 1,2 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Стороны в 2020 году заключили договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом площадью 506,43 кв. м. (первый этаж), являющимся собственностью области, закрепленным за ГП ПО «Псковавтотранс» (впоследствии после реорганизации путем преобразования - ООО «Псковавтотранс») на праве хозяйственного ведения. Срок пользования – на неопределенный срок.

Помещение передали в целях размещения подразделения, обеспечивающего функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Министерство регионального контроля и надзора Псковской области провело контрольные мероприятия по изучению хозяйственной деятельности общества. В ходе проверки установили, что изменение организационно-правовой формы истца повлияло на текущие условия деятельности и повлекло наступление существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора безвозмездного пользования, что является основанием для его изменения или расторжения (необходимость заключения договора на платной основе). Учитывая данный факт, министерство выдало представление.

Учитывая данные обстоятельства, общество направило в адрес учреждения уведомление об одностороннем отказе от договора с предложением о заключении договора аренды на возмездной основе либо освобождении занимаемых площадей. Отсутствие обратной связи послужило основанием для обращения в суд. Расчет упущенной выгоды рассчитан исходя из занимаемой площади из расчета 510 рублей за 1 кв. м.

Предварительное и судебное заседания назначены на 22 июня.

Ранее общество подало в суд исковое заявление к Западному межрегиональному следственному управлению на транспорте Следственного комитета Российской Федерации о расторжении договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом и об обязании освободить помещение, а также о взыскании упущенной выгоды в сумме более 667 тысяч рублей.

Определением от 14 мая производство по делу прекратили в связи с отказом истца от иска.