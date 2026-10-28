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Псковичи вновь смогут увидеть пять новостроек города во втором бесплатном туре «Дня новостроек с ПЛН»

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Жители Пскова вновь получат возможность за один день оценить сразу пять новостроек города. Псковская Лента Новостей запускает второй бесплатный автобусный тур в рамках проекта «День новостроек с ПЛН» 14 ноября.

Участники экскурсии смогут не просто увидеть фасады зданий и оценить инфраструктуру, но и ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости. Программа предусматривает посещение пяти новостроек.

В ходе тура у горожан будет возможность зайти внутрь зданий и посмотреть квартиры, оценить планировки и сравнить их между собой, проверить дворы и благоустройство территории, а также задать интересующие вопросы.

По традиции, участие в экскурсии примут журналисты ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное.

Помимо этого, у участников тура появляется возможность получить до 400 000 бонусов при покупке определенных квартир.

Старт тура - 14 ноября. Количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Напомним, в прошлом туре «Дня новостроек с ПЛН» приняли участие более 35 псковичей.

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«День новостроек с ПЛН»

До 400 тысяч бонусов могут получить псковичи в рамках второго бесплатного тура по новостройкам

Псковичи вновь смогут увидеть пять новостроек города во втором бесплатном туре «Дня новостроек с ПЛН»

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