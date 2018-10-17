Политика

Артем Васильев избран и.о. координатора Псковского регионального отделения ЛДПР

Сегодня, 20 октября, в штабе Псковского регионального отделения ЛДПР прошел расширенный внеочередной Координационный Совет. На повестке дня - смена руководящего состава.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, Артем Васильев сменил Антона Минакова на посту координатора Псковского регионального отделения ЛДПР.

Напомним, что Антон Минаков возглавлял организацию псковских либерал-демократов с 2015 года. За период партийной и общественно-политической деятельности зарекомендовал себя грамотным, профессиональным руководителем с высокой гражданской позицией. Досрочный уход связан с желанием в большей степени уйти в законодательную работу в Псковском областном Собрании и сохранить должность руководителя фракции ЛДПР.

Как ранее в интервью радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» подчеркнул сам Антон Минаков, «в партии есть много достойных молодых людей, в частности, Артем Васильев». А приоритетным направлением деятельности ЛДПР он назвал поддержку молодых партийцев, предоставление им реальных карьерных лифтов.

Артем Васильев успешно прошел собеседование с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским, который отметил его лидерские способности и целеустремленность. По представлению Высшего Совета ЛДПР 20 октября на заседании Координационного Совета регионального отделения ЛДПР участники единогласно проголосовали об избрании на должность исполняющего обязанности координатора Псковского регионального отделения партии Артема Васильева Артема.

На должность заместителя координатора избран Алексей Лазунин.