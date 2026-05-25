Рейтингомер: миллионный штраф, новый министр и звание Гоше Куценко

Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Сабир Агамалиев

Директор Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Сабир Агамалиев получает минус пять из-за хронических проблем в энергетике и штраф в миллион рублей за срыв подключения дома ветерана труда, инвалида третьей группы к электросетям. Права пенсионера были восстановлены только после вмешательства прокуратуры. По постановлению «ока государева» компания привлечена к административной ответственности и выплатила крупный штраф.

-4 Борис Прилипкин

Минус четыре получает депутат Псковской городской Думы от КПРФ Борис Прилипкин. Он досрочно прекращает свои полномочия, соответствующее решение в ближайшую пятницу на сессии примут его коллеги по работе в муниципальном парламенте. Оставляет пост народного представителя накануне ответственной выборной кампании. Известно, что уходит товарищ Прилипкин по собственному желанию. Гордуму покидает тихо, без комментариев — так же, как и заседал в ней.

-3 Людмила Алиева

Минус четыре ставим теперь уже бывшему проректору Псковского государственного университета по учебной работе Людмиле Алиевой. Как стало известно ПЛН, она покинула должность. По какой причине — доподлинно неизвестно: комментировать свой уход экс-проректор отказалась, призвав решать все вопросы через пресс-службу вуза. Пока вакантную должность будет замещать проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности Дмитрий Матвеев.

-2 Ксения Григорьева

Минус два отправляем региональному министру строительства и ЖКХ Ксении Григорьевой. Несмотря на то, что губернатор Михаил Ведерников ставил конкретные сроки окончания строительства экотехнопарка, глава министерства не смогла ответить, когда же будет сдан в эксплуатацию этот во всех отношениях долгожданный объект. На прямо поставленный ПЛН вопрос госпожа Григорьева ответила в лучших бюрократических традициях: «ввод в эксплуатацию объекта запланирован после завершения всех необходимых этапов строительства объекта и прохождения всех обязательных процедур, включая получение разрешительной документации». Спасибо, что не написала «после дождичка в четверг».

-1 Михаил Иванов

Минус один выставляем в дневник руководителя регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаила Иванова - разумеется, за полную пассивность этой организации на старте выборов в Госдуму и Законодательное Собрание Псковской области. Как следует из публикаций в федеральных СМИ, в администрации президента эту партию считают перспективной — мол, у нее в сентябрьский ЕДГ есть шансы. Боюсь, если везде «пенсионеры» будут сидеть тише воды и ниже травы, как в Пскове, ничего хорошего по итогам голосования их не ждет.

0: Лилия Аюпова

Нейтральную оценку получает сменщица Галины Овсовой на посту главы министерства спорта Псковской области Лилия Аюпова. Новая руководительница приехала в Псков из Самарской области, где работала замминистра спорта и, как говорят в правительстве, получила опыт взаимодействия с федеральным центром, включая подготовку заявок по строительству и капремонту объектов, а также организации контроля по устройству спортивных сооружений. Для Псковской области это сейчас особенно важно, посмотрим — как пойдет дело у Лилии Аюповой. Пока ставим ноль.

+1 Игорь Романов

Плюс один заработал руководитель Псковского регионального отделения «Новых людей», муниципальный депутат Игорь Романов. Мало того, что он и его однопартийцы в Псковской области стали активнее, так еще их стало и заметно больше. На минувшей неделе господин Романов торжественно вручил в «Квартале Мейера» партийные билеты более чем пятидесяти свежеиспеченным «новолюдям».

+2 Игорь Сопов

Плюс два ставим председателю Избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. Положительной оценкой отмечаем активную работу главы облизбиркома и проведение традиционного Форума территориальных избирательных комиссий, на который приехало порядка ста участников со всей России. Основной темой обсуждений стал межрегиональный опыт организации выборов.

+3 Гоша Куценко

Строчкой выше, на плюс три, поднялся известный российский актер, режиссер и общественный деятель Гоша Куценко, неоднократно выступавший в нашем регионе. Губернатор Михаил Ведерников присвоил Заслуженному артисту РФ еще одно почетное звание - «Заслуженный работник культуры Псковской области». Теперь ждем, когда кинозвезда переберется на ПМЖ в Псков, усилит собой коллектив областной филармонии ну или, на худой конец, станет амбассадором псковского кинофестиваля «Западные ворота».

+4 Игорь Иванов

Плюс четыре заслужил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. На минувшей неделе в Москве его наградили нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», а на этой - глава облсовпрофа встречает в регионе председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева. Приезд руководителя организации и проведение в Псковской области значимых мероприятий, на наш взгляд, свидетельствуют об укреплении позиций регионального лидера профсоюзов.

+5 Николай Козловский

Плюс пять получает глава Великих Лук Николай Козловский. На минувшей неделе в городе открыли Мемориальный парк воинской славы в честь защитников Отечества, на территории комплекса зажжен Вечный огонь - и открыт памятник бойцам специальной военной операции. На торжественные мероприятия в южную столицу региона приехали заместитель полпреда президента России в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Памяти 6-й роты» Андрей Турчак, гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и многие другие гости.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.