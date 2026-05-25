Александр Котов: Предварительное голосование позволяет напрямую влиять на состав будущего парламента

Предварительное голосование – это не просто внутрипартийная процедура. Это инструмент отбора, который позволяет заранее оценить запрос избирателей. Сегодня через этот механизм можно напрямую влиять на формирование списка кандидатов, как в Псковское областное Собрание депутатов, так и в Государственную Думу. Такое мнение высказал спикер Собрания Александр Котов в день старта электронного предварительного голосования «Единой России».

Парламентарий добавил, что для будущих выборов это дает огромный плюс. На финишную прямую выходят те, кто уже зарекомендовал себя и получил народное доверие. По его словам, это повышает легитимность результатов и гарантирует, что в парламенте окажутся сильные, проверенные профессионалы.

«Я всегда участвую в предварительном голосовании и призываю однопартийцев и жителей региона тоже воспользоваться этим правом выбора. К тому же дистанционный формат очень удобен и надежен: регистрация занимает несколько минут, процесс не требует отрыва от работы, а система защиты исключает манипуляции», – резюмировал Александр Котов.

Напомним, электронное предварительное голосование «Единой России» стартовало сегодня на сайте PG.ER.RU. Зарегистрированные через «Госуслуги» избиратели выбирают кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу. Избиратели регистрируются в системе до 29 мая, а голосуют за кандидатов — до 31 мая включительно. 

