Игорь Дитрих: Предварительное голосование — это тест-драйв перед покупкой

На выборы выходят те, кто уже прошёл народную «обкатку». Это как тест-драйв перед покупкой: лучше попробовать и узнать сейчас, чем разочароваться потом. Такое мнение о старте электронного предварительного голосования «Единой России» высказал вице-спикер Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Что даёт предварительное голосование? Ответ простой: на выборы выходят те, кто уже прошёл народную «обкатку». Это как тест-драйв перед покупкой: лучше попробовать и узнать сейчас, чем разочароваться потом. Для партии – это способ избежать ошибок в списках. Для избирателя – гарантия, что его голос услышат уже на старте. Я участвую в предварительном голосовании, потому что убеждён, что кадровый вопрос не должен решаться в кулуарах. Пусть выбор делает тот, ради кого мы и работаем, – избиратель», – отметил Игорь Дитрих.

Напомним, голосование проходит в дистанционном формате на сайте pg.er.ru. Зарегистрироваться можно до 29 мая, а отдать свой голос – до 31 мая включительно.