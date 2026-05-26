 
Политика

Игорь Дитрих: Предварительное голосование — это тест-драйв перед покупкой

1

На выборы выходят те, кто уже прошёл народную «обкатку». Это как тест-драйв перед покупкой: лучше попробовать и узнать сейчас, чем разочароваться потом. Такое мнение о старте электронного предварительного голосования «Единой России» высказал вице-спикер Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Что даёт предварительное голосование? Ответ простой: на выборы выходят те, кто уже прошёл народную «обкатку». Это как тест-драйв перед покупкой: лучше попробовать и узнать сейчас, чем разочароваться потом. Для партии – это способ избежать ошибок в списках. Для избирателя – гарантия, что его голос услышат уже на старте. Я участвую в предварительном голосовании, потому что убеждён, что кадровый вопрос не должен решаться в кулуарах. Пусть выбор делает тот, ради кого мы и работаем, – избиратель», – отметил Игорь Дитрих.

Напомним, голосование проходит в дистанционном формате на сайте pg.er.ru. Зарегистрироваться можно до 29 мая, а отдать свой голос – до 31 мая включительно.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026