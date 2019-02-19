Политика

В Псковском региональном отделении ЛДПР пройдут выборы координатора

Ближайшая конференция Псковского регионального отделения партии ЛДПР состоится 2 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на ней будут избраны координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, Координационный совет и Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения.

Координатором отделения партии станет Артем Васильев, который сейчас работает в статусе и. о. координатора ПРО ЛДПР.

Напомним, Артем Васильев был назначен и. о. координатора регионального отделения ЛДПР 20 октября 2018 года, после ухода с поста лидера псковских либерал-демократов Антона Минкова.

Артем Васильев родился 27 октября 1991 года в городе Пскове. Здесь он окончил школу № 18, а высшее образование получил в Псковском государственном университете, инженерно-строительный факультет. В 2014 году окончил университет и пошел служить в вооруженные силы Российской Федерации по призыву. Через 5 месяцев получил звание младший сержант. В ноябре 2015 закончил службу в вооруженных силах Российской Федерации. Общественной деятельностью занимается с 2012 года.