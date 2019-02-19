Политика

«Справедливая Россия» внесет коррективы в планы «Единой России» на выборах в Псковской области

«Справедливая Россия» внесет коррективы в планы «Единой России» на выборах в Псковской области, которые пройдут в 2019 году. Об этом заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, рассказывая о планах «эсеров» на грядущий избирательный цикл.

«Региональное отделение партии "Справедливая Россия" к выборам готово всегда. Мы проводим работу с нашими гражданами на протяжении всего года. У нас нет такого, что мы проявляем активность только перед выборами. Мы всегда активны. Местные отделения партии в каждом районе области являются действующими, и практически в каждом районном или волостном Собрании мы имеем своих представителей», - рассказал гость студии.

По его словам, на данный момент на территории Псковской области работают около 100 депутатов от «Справедливой России». «Это порядочные, проверенные люди, которые прошли уже не одни выборы, которых пытались и пугать на определенном этапе, пытались покупать, и ни один из них не испугался и не продался. Поэтому это костяк, с которым мы готовы участвовать в любых выборах на территории региона, что мы и делаем», - пояснил Олег Брячак.

Говоря о планах псковских «эсеров» н ближайшие выборы, гость студии сообщил: «Как таковой цели биться за какой-то район сегодня у нас нет... Сегодня так устроена вертикаль власти, что глава района — человек зависимый, и он, рано или поздно, все равно ляжет под "Единую Россию"».

Тем не менее, Олег Брячак дал понять, что для «Единой России» выборы так легко не пройдут. «Работать мы умеем, технологии мы прекрасно знаем. Так как у нас большой опыт участия в выборах, мы не совершаем грубых ошибок, не нарушаем законодательства, как бы это кому-то не хотелось. Поэтому хочу еще раз сказать: не все планы «Единой России» сбудутся на предстоящих выборах. Мы внесем свои коррективы. А какие, пока не скажу», - заключил Олег Брячак.

Также он напомнил, что на псковскую «Справедливую Россию» было заведено два уголовных дела, в том числе лично на лидера регионального отделения. «Одно дело еще не закрыто. Но предъявить-то нам нечего», - заметил гость студии.