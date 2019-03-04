Политика

Лев Шлосберг в третий раз внес в Псковское областное Собрание законопроект о реформе «муниципального фильтра»

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг (фракция «Яблоко») в третий раз внёс на рассмотрение регионального парламента законопроект об отмене системы «муниципального фильтра» на выборах глав российских регионов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», суть законопроекта – в существенном изменении критериев сбора подписей муниципальных депутатов и глав местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидатов на должность главы региона, действующих в настоящее время по всей России.

Лев Шлосберг предлагает Псковскому областному Собранию выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Основных новаций в предложенном законопроекте три.

В пояснительной записке к вносимой законодательной инициативе Шлосберг отмечает, что предлагается снизить с 5-10 процентов до 1-5 процентов число депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов субъекта, подписи которых необходимо собрать в поддержку выдвижения кандидата на должность высшего должностного лица субъекта (конкретное решение в рамках установленной федеральным законом «вилки» вариантов принимают затем региональные законодатели).

Депутат предлагает также сократить с 3/4 до 1/2 число муниципалитетов, в которых кандидат должен быть поддержан депутатами муниципальных районов, городских округов и (или) избранными главами муниципалитетов.

Кроме того, Шлосберг предлагает отменить ограничивающий принцип поддержки кандидатов «один депутат (один глава муниципального района или городского округа) – одна подпись в поддержку кандидата» и разрешить депутатам и главам муниципальных районов и городских округов поддерживать выдвижение любого числа кандидатов на должность высшего должностного лица.

Шлосберг напоминает, что российское избирательное законодательство не ограничивает право граждан ставить свою подпись в поддержку выдвижения кандидатов (списков кандидатов), и гражданин вправе поддержать выдвижение любого числа кандидатов и списков. Этот же принцип Шлосберг предлагает распространить на сбор подписей депутатов и глав при выдвижении кандидатов в губернаторы.

Отметим, что до этого дважды (28 сентября 2017 года и 25 октября 2018 года) депутаты псковского регионального парламента отклонили законодательную инициативу Льва Шлосберга о полной отмене сбора подписей депутатов и глав муниципалитетов для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, представленными в Государственной Думе и региональных законодательных собраниях.