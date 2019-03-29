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Политика

Иван Лысковец: О зарождении псковского парламента

01.04.2019 18:18|ПсковКомментариев: 0

Известный псковский юрист Иван Лысковец стоял у истоков зарождения Псковского областного Собрания, которому в этом году исполнится 25 лет. Он же стал одним первых избранных в этот законодательный орган депутатов и принял активное участие в разработке Устава Псковской области, значение которого для региона сопоставимо со значением Конституции для страны.

Псковская Лента Новостей попросила рассказать Ивана Лысковца, насколько сложно было псковским первопроходцам-депутатам начинать долгий путь парламентаризма нового времени и какими качествами должен обладать парламентарий XXI века.

- Иван Михайлович, вы были не просто свидетелем, но и непосредственным участником зарождения и становления Псковского областного Собрания депутатов. Легким ли был этот путь? С какими сложностями пришлось столкнуться?

- Действительно, в 90-е годы я работал в должности председателя государственного правого комитета администрации Псковской области, и в свое время я стал и участником конституционного совещания от Псковской области, непосредственно и активно участвовал в организации выборов в областное Собрание, в разработке и принятии закона Псковской области об областном Собрании и ряда других сопутствующих законов. Кроме того, я стал и депутатом первого созыва регионального парламента по Бежаницкому и Новоржевскому районам.

Каких-то особых проблем или каких бы то ни было конфликтов не было. Нужно сказать, что в самом начале 90-х годов, после развала СССР, во власти работали люди-государственники, интересы которых заключались не в решении собственных проблем и задач, а в решение тех вопросов, которые стояли перед обществом, перед людьми, перед регионом, поэтому и проблем никаких не возникало.

И выборы депутатов областного Собрания первого созыва прошли на очень хорошем уровне. Это были действительно честные выборы. И победили на них те, кто пользовался наибольшим авторитетом у избирателей.


На фото: Первый созыв Псковского областного Собрания депутатов

- Первых депутатов, наверное, в любом случае можно назвать пионерами регионального парламента. Но можно ли их при этом назвать неопытными? Наверняка, на первых порах пришлось набить немало шишек?

- Нет, это не так. Дело в том, что многие из людей, которые стали депутатами первого созыва, ранее либо работали в органах государственной власти, местного самоуправления, либо имели опыт работы в Псковском областном Совете народных депутатов. В частности, Юрий Анисимович Шматов, который стал председателем Псковского областного Собрания.

Да, среди депутатов были и председатели колхозов (в первом созыве их было трое), и руководитель районного управления сельского хозяйства, и врачи, и преподаватели. Первый созыв даже в шутку называли «Собранием председателей колхозов и врачей», но все они были, как я уже сказал, людьми-государственниками, и поэтому Собрание успешно работало во благо региона. Все депутаты, с которыми мне тогда пришлось работать, вызывали у меня уважение. Это был орган власти, в котором ни за кого не было стыдно. У меня лично не были никаких нареканий на то, как депутаты голосовали. Как правило, все голосовали исключительно в интересах жителей нашей области.

- Когда формировалась нормативная база для регионального парламента, появился и Устав Псковской области. Известно, что вы принимали непосредственное участие в разработке этого важного документа. Насколько эта работа была сложной, ведь ее пришлось делать практически с нуля?

- Действительно, в разработке Устава региона мы были практически одними из первых в стране. Происходило это так. Глава администрации области Владислав Туманов позвал меня к себе и у нас состоялся разговор, что нужно приступить к работе надо Уставом. Для понимания: Устав Псковской области – это документ чуть-чуть ниже рангом, чем Конституция государства. И мне, как участнику конституционного совещания, было прекрасно понятно и известно, как эта работа должна происходить.

Я сразу внес предложение договориться о разработке проекта Устава на высоком научном уровне. Тогда центром, в который можно и нужно было обратиться с таким проектом, был Центр частного права при президенте РФ. Возглавлял его ныне покойный Сергей Алексеев, академик, неординарная личность, человек просто невероятной эрудиции. И я этого говорю не просто так, я знаю это по личному опыту. Я был его студентом в Свердловском юридическом институте, занимался у него в научном кружке по теории государства и права, и этот человек оставил в моей жизни, в моей профессиональной деятельности неизгладимый след.


На фото: Заседание комитета, созданного для разработки Устава Псковской области

В Центре хорошо потрудились, подготовили макет, в котором учли все наши предложения – чтобы Устав был максимально приближен к духу псковской земли. Так и родился проект нашего Устава.

При принятии этого документа в областном Собрании, вопросов тоже не возникло, депутаты высказали единодушную поддержку. Даже малейших споров о том, что где-то что-то надо переписать или переделать, не было. С наименованиями государственных органов местной власти все согласились, и с тем, что на замену сельсоветам в обиход вошли волости. Отмечу, что это было мое личное предложение: именно я убедил коллег в том, что необходимо вернуться к истории России, в которой уже были волости. Это ведь не вновь придуманное слово. И коллеги меня поддержали.

Устав был принят, более того, он стал модельным для более чем 40 регионов России, причем не только Европейской части, но и в Сибири, на Кавказе и т.д.

- С тех пор минуло уже 25 лет, в региональном парламенте на благо региона работает уже шестой созыв, и вам, к слову, довелось быть депутатом еще и третьего созыва с 2002 по 2007 годы. Говорят, время идет, люди меняются. Как вы считаете, какими качествами должен обладать парламентарий сегодняшнего дня?

- На этот вопрос трудно, а, может быть, и невозможно ответить. Я бы хотел рассказать, кого бы я хотел видеть в составе областного Собрания депутатов и в принципе в составе представительных органов власти не только субъектов, но и в целом России. Там должно быть больше учителей, работников социальной сферы, врачей… Я бы хотел видеть людей-государственников, людей, которые идут во власть не для того, чтобы решать собственные проблемы или лоббировать чьи-то узкие интересы.

Я восхищен теми людьми, которые были в свое время в России. В качестве примера назову Афанасия Ордина-Нащокина. Уверен, что таких людей еще можно найти и сегодня. И вот такие люди и должны быть в Псковском областном Собрании депутатов. 

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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