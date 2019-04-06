Политика

Юрий Шматов о зарождении псковского парламента

Первый председатель законодательного органа власти Псковской области, депутат четырех созывов Юрий Шматов возглавлял региональный парламент вплоть до 2004 года, но даже после ухода его пути с областным Собранием не разошлись. По его признанию, он до сих пор старается не пропускать ни одной сессии. С его именем нередко связывают не только становление современного псковского парламентаризма и основ регионального законодательства, но и развитие демократии в регионе.

Псковская Лента Новостей попросила рассказать Юрия Шматова, с чего начинался псковский парламент, как появились первые региональные законы и как он оценивает работу Псковского областного Собрания депутатов сегодня.

- Первый созыв регионального парламента, первые депутаты, первая сессия. Как это было? Как все начиналось?

- Если говорить, как началось Псковское областное Собрание депутатов, то нужно вспомнить, что был указ президента Бориса Ельцина о расформировании существующих на местах Советов народных депутатов. После чего начали формироваться новые органы власти, последовали выборы депутатов в первый созыв областного Собрания.

К слову, наша область была одной из немногих, в которых сохранился Совет народных депутатов на уровне региона до момента избрания органов законодательной власти нового формата. Виталий Пушкарев (председатель Псковского областного Совета народных депутатов с 1982 по 1991 годы – от ред.) смог его удержать, не распустил. Там подготовили все документы для проведения выборов, для первого организационного собрания, не полностью, но все же оговорили положения о том, как этот орган избирается, на какой срок и так далее. То есть первые основополагающие документы были приняты именно Советом народных депутатов нашей области.

С первой попытки сформировать полностью Псковское областное Собрание не удалось – выборы не состоялись во всех шести псковских округах. Но мы не стали терять время и сразу занялись подготовкой перовой сессии – она состоялась 8 апреля 1994 года.

Тогда все депутаты были одномандатники, избирались по 22-м округам, однако, в первом созыве мы работали в количестве 21 человек – и со второго раза в одном из городских округов выбрать никого не удалось. Приняли решение, если уже два раза провели выборы и так и никого не избрали, из-за одного депутата назначать еще одну выборную компанию нецелесообразно.

Работа первого созыва, я считаю, была наиболее важной и ценной для Псковского областного Собрания. Это как фундамент в доме - если он хороший, то и здание будет стоять и расти на надежной основе. Первый созыв как раз заложил такую основу – очень прочную – для регионального парламента. Независимо от того, что я уже не являюсь депутатом, я хожу на все сессии и вижу, как действительно растут депутаты.

Первый созыв выработал самые главные, основополагающие документы. При этом слово «закон» было для нас непривычно. Мы думали, что законы принимают где-то в Москве, а мы их должны исполнять, а тут надо было свои принимать. Так был принят первый закон об областном Собрании, о депутатах, об областной администрации, Устав Псковской области, выработаны положения о выборах депутатов, о выборах органов местного самоуправления и их глав, о выборах главы администрации области и много других базовых документов, по которым и сегодня работают органы власти всех уровней.

Да, в эти законы вносились поправки, дополнения, все-таки жизнь не стоит на месте. Ведь уже 25 лет с момента образования Псковского областного Собрания депутатов. И я рад этому, и счастлив, что я был первым председателем этого законодательного и представительного органа власти нашей области.

- Юрий Анисимович, а как шла работа над Уставом Псковской области?

- Над Уставом очень сложно шла работа. У нас было очень много талантливых депутатов, грамотных юристов. Все законы, которые разрабатывались и в областном Собрании, писали наши юристы, такие как Владимир Шлюнько и Иван Лысковец (он принимал активное участие в разработке Устава). Все законопроекты согласовывались с прокуратурой, на любой проект обязательно требовалось заключение администрации Псковской области.

Исполнительная власть плотно с нами работала. Особо надо отдать должное Владиславу Туманову, который сам по образованию юрист. Он принимал самое активное участие в разработке Устава нашей области.

Кстати, Иван Лысковец принимал участие в разработке не только Устава Псковской области, но и Конституции нашей страны. Мы его рекомендовали в федеральный центр от Псковской области. Так что можно сказать, что и Псковское областное Собрание является соавтором Конституции, по которой мы сегодня живем. Потому что он не только от себя вносил предложения, но и согласовывал все это с областным Собранием депутатов.

Что касается Устава области, то с первого раза мы не смогли его принять. Проект документа долго обсуждался на комитетах, но в итоге мы все-таки пришли к единому мнению.

- Помните, в конце 90-х годов в Псковской области не приняли бюджет, и в результате регион жил по 1/12 предыдущего. Почему так произошло?

- Замечу, что в первом и особенно во втором созывах много было конфликтов с администрацией Псковской области. И по бюджету администрация вносила нередко такие законопроекты, которые депутатов не устраивали, потому что там были заложены основы финансирования так, как это было удобно исполнительной власти. Депутаты же указывали на проблемы своих округов: где-то необходимо было построить мост, где-то пробурить скважину, где-то население просило решить жилищные вопросы и так далее, но эти проблемы никак не были отражены в бюджете, необходимое количество средств попросту не закладывалось.

Да, было время, когда мы жили без бюджета, а на сессиях Собрания принималось решение открыть финансирование на квартал. Администрация была обязана за этот период разработать новый проект и представить его.

- А что из себя представляет, на ваш взгляд, региональный парламент сегодняшнего дня?

- Главное, что Псковское областное Собрание живет и работает. Приходилось слышать мнение, что Собрание – не место для дискуссий. Я, конечно, никогда не соглашался с такой точкой зрения. Где же еще обсуждать проблемы, которые существуют в избирательных округах?

И отмечу, что сегодня даже депутаты-предприниматели отстаивают интересы не только своего бизнеса, но и избирателей. Все 44 депутата – достойные люди, большинство из которых руководители разных рангов: директора школ, руководители предприятий, общественных организаций. Поэтому сегодня Собрание, на мой взгляд, даже более профессионально подготовленное, чем депутаты первого созыва.

Беседовала Татьяна Соколова