Общество

Аварийное состояние фундамента отодвинуло сроки открытия центра молодежи в бывшем кинотеатре «Октябрь»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, почему центр развития молодежи в бывшем кинотеатре «Октябрь» все еще не открыт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии Псковского областного Собрания.

«Мы планировали открыть его еще в прошлом году, но в процессе работ обнаружилось, что фундамент и часть несущих стен здания находятся в аварийном состоянии. Это существенно скорректировало как сроки, как и стоимость строительства, но важно, что проект будет завершен. Надеюсь, к концу этого года», - пояснил губернатор.

Внутри здания, по его словам, будет киноконцертный зал на 250 мест, трансформируемое арт-пространство, коворкинг-зона и выставочный зал. На систематической основе там будут проводиться концерты и фестивали авторского кино. Кроме того, туда переедет туристический центр.

«Могу с уверенностью сказать: инвесторы реализуют проект, подобного которому в Псковской области еще не было, и у него уже формируется профессиональная и сильная команда», - заключил глава региона.