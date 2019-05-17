Общество

Новый замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приедет из Санкт-Петербурга

Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приедет из Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания, отвечая на вопрос вице-спикера Анатолия Копосова (КПРФ).

Депутат поинтересовался, когда будет назначен профильный заместитель, чтобы у районов не было проблем с подготовкой к зиме.

Михаил Ведерников сообщил, что кадровый вопрос остро стоит не только в Псковской области. «Его (будущего вице-губернатора Псковской области - ред.) не отпускает Питер. Мы договорились с и.о. губернатора Петербурга Александром Бегловым, что он отработает две недели. Так что он с чемоданами и готов ехать», - пояснил Михаил Ведерников.