Политика

Пленум комитета и и контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ прошел в Пскове

В Пскове сегодня, 29 июня, состоялся IV (совместный) пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ОК КПРФ, главным вопросом повестки дня были обозначены задачи коммунистов регионального отделения партии по выполнению решений VII (мартовского) совместного пленума ЦК и ЦК КРК КПРФ «Защита социально-экономических прав трудящихся - важнейшее условие целостности страны и ее национальной безопасности» и VIII (июньского) пленума ЦК КПРФ «О новых формах и методах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся».

Перед обсуждением основной повестки дня состоялось вручение дипломов псковичам-лауреатам всероссийского конкурса-фестиваля «Русский Лад - 2019», а также прием в партию.

Заслушав и обсудив доклад члена ЦК КПРФ, первого секретаря Комитета Псковского областного отделения КПРФ Петра Алексеенко об итогах работы VII (мартовского) и VIII (июньского) пленумов ЦК КПРФ, участники пленума поддержали критический анализ современной обстановки в стране и практические предложения по защите социально-экономических прав трудящихся и развитию новых форм и методов работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся, изложенные лидером партии Геннадием Зюгановым.

Петр Алексеенко заявил, что «все виды безопасности в России подорваны, снижаются объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, закрываются учреждения культуры и здравоохранения, уничтожается социальная инфраструктура, идет ликвидация многих научных школ и уникальной системы образования, созданной в советское время».

По его словам, из 85 регионов России самодостаточных осталось только восемь. От разрушительного курса страдают рабочие и крестьяне, ветераны и молодежь.

«Половина вчерашних студентов не может трудоустроиться по специальности. Каждый четвертый не находит работы вообще. У молодых нарастает чувство отчужденности от собственной страны. Псковская область не является исключением. Мы в конце списка регионов по уровню жизни, смертности, социальной защищенности граждан. Способствуя обнищанию населения, власть сама формирует условия для изменений революционного характера. Дело - за субъективными факторами перемен. Стратегической задачей КПРФ является создание широкого фронта левых и народно-патриотических сил. Вместе с союзниками КПРФ готова сформировать Правительство народного доверия, провести национализацию ключевых отраслей, ввести планирование хозяйственной жизни, снизить налоги на бедных и повысить на богатых, пресечь утечку капитала, сформировать бюджет развития и осуществить другие меры спасения России. Вместо этого власти нам предлагают все новые и новые реформы, которые бременем ложатся на бюджет граждан», - отметил он в своем докладе.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ сообщил, что областное отделение партии накопило определенный опыт работы по защите социально-экономических прав трудящихся. В этих целях широко используются протестные акции, пикеты и митинги, наказы избирателей и депутатские запросы, законодательные инициативы. Все большее распространение получает работа партийных активистов в интернет-пространстве и социальных сетях.

Совместный пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ постановил комитетам местных отделений партии в июле-августе 2019 года необходимо обсудить материалы IV пленума обкома КПРФ, определить задачи по выполнению его решений, выработать систему мер по защите интересов трудящегося большинства.

Партийным комитетам всех уровней поручено активизировать подготовку к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 140-летию со дня рождения И.В. Сталина, 75-летию Победы советского народа над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Продолжить борьбу с антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией. 13 июля 2019 года принять участие в Общероссийской акции протеста против произвола власти, в защиту интересов трудящихся. Настойчиво противостоять проявлением административного произвола, фактам преследования членов КПРФ и гражданских активистов. Продолжить кампанию защиты совхоза имени В.И. Ленина от попыток рейдерского захвата.

Затем были приняты заявления «Ни одного голоса кандидатам от «Единой России» в единый день голосования 8 сентября 2019 года» и «Руки прочь от П.Н. Грудинина!».