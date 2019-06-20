Политика

Избирком Псковской области заверил списки кандидатов пяти избирательных объединений

Сегодня, 1 июля, состоялось 98-е заседание Избирательной комиссии Псковской области, на котором были заверены списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №2 , выдвинутых избирательными объединениями политических партий «Яблоко», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Также члены избиркома постановили выдать уполномоченным представителям избирательных объединений копии их заверенного списка.

По решению региональной избирательной комиссии все постановления с копией заверенного списка и копией заявления кандидата будут направлены в территориальную избирательную комиссию города Пскова, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии.

Напомним, что в списки кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 включены:

от партии «Яблоко» - Артур Гайдук

от ЛДПР- Артем Васильев

от «Справедливой России»- Павел Николаев

от КПРФ - Александр Ножка

от «Единой России»- Игорь Максимов

Выдвижение кандидатов на на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 завершится в 18 часов 2 июля.

Дополнительные выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.