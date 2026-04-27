 
Политика

Главврач детской областной больницы Евгений Васильев выдвинулся на предварительное голосование по округу №2 в Пскове

0

Главный врач областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы, участник специальной военной операции Евгений Васильев и еще пять человек выдвинулись на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Псковской области. Информация об этом размещена на официальном сайте ПГ.

Евгений Васильев выдвинулся на предварительное голосование по одномандатному округу №2.

Действующий депутат по округу №2 (Запсковье), член комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу также выдвинулась на предварительное голосование на выборы в региональной группе №2.

Фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи (пост «Новоржевский») Галина Алексеева выдвинулась на предварительное голосование на выборы в региональной группе №9.

Директор управляющей компании Татьяна Семченкова претендует на то, чтобы стать кандидатом в составе региональной группы №12.

Директор Печорской лингвистической гимназии Олег Кузьминых выдвинулся по региональной группе №10.

Руководитель Бежаницкого филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» Игорь Карасев заявлен в региональной группе №8.

При этом директор общества с ограниченной ответственностью «Уют-плюс» Владимир Глотко исчез с сайта ПГ. Ранее он заявлялся на выборы в региональной группе №10.

0

Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Лунгу Елена Сергеевна

Депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026