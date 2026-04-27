Главврач детской областной больницы Евгений Васильев выдвинулся на предварительное голосование по округу №2 в Пскове

Главный врач областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы, участник специальной военной операции Евгений Васильев и еще пять человек выдвинулись на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Псковской области. Информация об этом размещена на официальном сайте ПГ.

Евгений Васильев выдвинулся на предварительное голосование по одномандатному округу №2.

Действующий депутат по округу №2 (Запсковье), член комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу также выдвинулась на предварительное голосование на выборы в региональной группе №2.

Фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи (пост «Новоржевский») Галина Алексеева выдвинулась на предварительное голосование на выборы в региональной группе №9.

Директор управляющей компании Татьяна Семченкова претендует на то, чтобы стать кандидатом в составе региональной группы №12.

Директор Печорской лингвистической гимназии Олег Кузьминых выдвинулся по региональной группе №10.

Руководитель Бежаницкого филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» Игорь Карасев заявлен в региональной группе №8.

При этом директор общества с ограниченной ответственностью «Уют-плюс» Владимир Глотко исчез с сайта ПГ. Ранее он заявлялся на выборы в региональной группе №10.

Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.