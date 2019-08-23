Политика

В текущей избирательной кампании нет хайпа и эпатажных заявлений, но избирателю это и не надо - лидер регионального парламента

С избирательной кампанией в Псковской области все в порядке. Создается впечатление, что ничего не происходит, тишь да гладь, но это не так. Об этом сегодня, 28 августа, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он отметил, что в этом году избирательные кампании локальны, нет масштабной областной кампании, поэтому у избирателей псковского региона может сложиться впечатление о бездействии кандидатов.

Лидер регпарламента подчеркнул, что кандидаты регулярно проводят встречи с избирателями: «Это изначально была поставлена как одна из основных задач для кандидатов».

Александр Котов пояснил, что цель кандидатов - донести до населения, что они могут решать проблемы жителей региона, пользоваться инструментами партийных проектов, что они опытные и квалифицированные специалисты в различных сферах.

По словам спикера, в текущей избирательной кампании может и нет хайпа и эпатажных заявлений, но избирателю это не надо, наиболее важно, чтобы они ознакомились с партийной программой и взглядами кандидата, уверен Александр Котов.

Также лидер регпарламента добавил, чтобы решить, стоит ли отдавать свой голос тому или иному кандидату либо нет, необходимо просто ознакомиться с его агитационными материалами.