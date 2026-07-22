Павел Бикташев: Рассказывать, что мы придем в Думу и все улучшим - значит вводить людей в заблуждение

Улучшить благосостояние граждан в ближайшее время не сможет ни одна из политических сил. Такое мнение высказал руководитель областного отделения партии «Родина», депутат Собрания депутатов Псковского муниципального округа Павел Бикташев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

«Я скажу сейчас непопулярно. Скажу честно, сегодня структура федерального бюджета 2026 года и прогноз 2027 года ни в коем случае не позволит увеличить благосостояние граждан и пенсионеров. К сожалению, извините, но это так. Главная задача будет хотя бы с коэффициентом инфляции удержаться на этом уровне, который есть сегодня. Поэтому рассказывать, что мы придем в Государственную Думу и что-то улучшим, - любая политическая сила будет вводить вас в заблуждение», - подчеркнул Павел Бикташев.

По его словам, за последние десятилетия накопилось столько проблем, что первоочередной задачей является не улучшение, а сохранение текущего уровня. «То, что было наделано за последние лет 30, дай Бог это все только начать разгребать. И ничего улучшить не удастся. Сегодня задача - сохранить, выйти на плато, а в дальнейшем уже, конечно, говорить о развитии и улучшении», - добавил депутат.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. Сегодня в прямом эфире радиостанции прошел круглый стол с участием руководителей региональных отделений непарламентских партий. Ранее в эфир вышла программа с участием их коллег - руководителей парламентских партий. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.