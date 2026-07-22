Представитель Псковской области вошла в состав ТИК дистанционного электронного голосования

Представитель Псковской области Ирина Яковлева вошла в состав территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования на выборах 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
Состав ТИК дистанционного электронного голосования на выборах 2026 года Центральная избирательная комиссия России сформировала 22 июля.
Выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.