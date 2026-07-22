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Представитель Псковской области вошла в состав ТИК дистанционного электронного голосования

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Представитель Псковской области Ирина Яковлева вошла в состав территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования на выборах 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме. 

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Состав ТИК дистанционного электронного голосования на выборах 2026 года Центральная избирательная комиссия России сформировала 22 июля. 

«В её состав вошёл представитель от нашего региона — Ирина Яковлева, кандидатура которой была предложена Общественной палатой Псковской области. Ирина Юрьевна уже не первый год входит в состав ТИК ДЭГ и зарекомендовала себя как профессиональный и квалифицированный специалист. От всей души поздравляем с назначением! Желаем успехов и продуктивной работы на благо избирателей!» - комментируют в облизбиркоме. 

Выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. 

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