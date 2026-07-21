«Гонки по вертикали»: топливный кризис, веселые картинки и «господа, вы звери»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Как и весь июль, центральной темой у нас остается топливный кризис. Для власти это вызов — и пожалуй, самый серьезный за все последние годы. Рейтинги падают, и последствия тут могут быть крайне печальными, особенно - если события будут развиваться по негативному сценарию.

Поэтому власть пытается переломить ситуацию или хотя бы разрядить обстановку и снять напряжение.

Соответственно принимает меры: то одно вводит для ликвидации дефицита бензина, то другое - против перекупщиков, при этом прекращает действие ранее введенных ограничений. С сегодняшнего дня у нас, например, отменяют систему разведения автомобилей на АЗС по четным и нечетным дням, о чем накануне в своем видеообращении рассказал глава региона.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: В Пскове и Псковском районе ситуация практически выровнялась, но сложности остаются на юге области... Теперь что касается четных и нечетных чисел. Решением оперштаба с завтрашнего дня система отменяется. Она своё отработала и теперь уже приносит больше дискомфорта, чем пользы.

В программе о политике мы, естественно, задаемся вопросами, как топливный кризис отражается на общественных настроениях и каким может быть его влияние на выборы. Я и мои коллеги на Псковской Ленте Новостей и в эфире ПЛН FM не раз отмечали, что, во-первых, власть совершила ряд ошибок — особенно в самом начале, когда проблему не замечали, а потом пытались разуверить всех, что это серьезно, да еще и возлагали вину на кого угодно, но только не на самих чиновников. Во-вторых, говорили мы и о том, что наш политический класс безмолвствует, и разумеется, пеняли ему за это.

Продолжаем мониторить ситуацию и отмечаем, что определенные изменения в этом отношении происходят.

Партии осторожно пытаются использовать тему топливных ограничений на выборах, на что обращают внимание российские СМИ. Скажем, КПРФ внесла законопроект о праве правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин сроком на три месяца. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин предложил привлечь правоохранительные органы к борьбе со скупщиками топлива.

Отмечу, что в Пскове первый секретарь обкома компартии Петр Алексеенко достаточно долго был едва ли не единственным из региональных партийных лидеров, кто так или иначе реагировал на острую тему в публичном пространстве.

Свои предложения по стабилизации ситуации с топливом представила и ЛДПР. Среди мер: перестройка логистики поставок топлива, ограничение экспорта дизельного топлива (эта мера позже была введена правительством РФ), усиление защиты объектов. Что касается псковского отделения ЛДПР, то региональный координатор партии Антон Минаков еще на прошлой неделе дозвонился в прямой эфир — чтобы высказать свою позицию и разубедить всех в том, что либерал-демократы чего-то замалчивают.

Антон Минаков, региональный координатор ЛДПР: ЛДПР ничего не замалчивает, готова обсуждать, отвечать на вопросы. Я всю субботу с двенадцати часов дня до девяти вечера потратил в очередях на заправки. Поэтому проблема есть, ее замалчивать не надо, готовы обсуждать.

Тем временем в «Справедливой России» предлагают государственное регулирование цен на бензин, ужесточение ответственности для спекулянтов и прочие меры. Несколько недель назад свое решение «О принятии неотложных мер по ликвидации топливного кризиса» приняло «Яблоко» - бюро партии потребовало мер для оперативного смягчения кризиса - наладить импорт автомобильного топлива, а также увеличить долю топлива, продающегося на бирже, с нынешних 10% до 50–60%, и принять другие меры по демонополизации отрасли. Что касается «Единой России», то в партии власти ограничиваются в основном региональными инициативами.

И всё это происходит за два месяца до ЕДГ-2026. На предвыборной дистанции уже практически пройден первый этап - выдвижения и регистрации. Вопреки прогнозам некоторых экспертов, все заявившиеся партии зарегистрированы. И уже понятно, кто там в командах кандидатов, кто по каким округам идет — этой теме мы обязательно посвятим в ближайшее время большую публикацию на ПЛН. А пока отмечу, что особых сюрпризов нет, никаких нестандартных комбинаций не замечено. Неформальных блоков и включения в списки кандидатов от партий неожиданных персон, как это было, скажем, в 2016-м, тоже нет. У «Единой России» всё ровно так, как мы не раз описывали, аж с мая.

У КПРФ в списке лидеров на втором месте появился столичный бизнесмен Степан Белов — шансы переехавшего на третью позицию секретаря псковского обкома Дмитрия Михайлова снижаются. Впрочем, насчет планов товарища Белова, который идет и у нас, и в Твери, можно только гадать: нужен ли ему в принципе мандат псковского депутата — это бабушка надвое сказала.

Что касается списка «Справедливой России», то тут на втором месте - Александр Ножка, бывший секретарь обкома КПРФ, достаточно известный в Псковском районе человек. И, как видим, на него уже ведется информационная атака.

В целом информационных материалов перед выборами становится всё больше. По области разносят партийные газеты — как выпущенные в федеральном центре, так и созданные местными партийцами. Региональное отделение «Единой России» сейчас распространяет июльский номер «Действия», в котором львиная доля материалов посвящена участию псковской делегации в партийном съезде с Владимиром Путиным. Посыл там такой, что партия - президента, вместе с ним и работает. Из неожиданного — статья и фото на тему сотрудничества псковских единороссов с РПЦ ради укрепления духовности и прочих скреп.

Тем временем свои материалы распространяет ЛДПР — это федеральные издания. Удивляет в них более высокий градус критичности по отношению к власти, чем можно было ожидать от системной партии. К примеру, в газете ЛДПР: «Хватит врать», «Пора открыть глаза», противопоставления «Нам говорят» - «А теперь правда».

Любопытна и газета псковских коммунистов — та самая, которую несколько недель назад перед съездом КПРФ держал в руках Геннадий Зюганов, о чем мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Теперь тираж этого издания раскладывают по почтовым ящикам псковичей. Интересно тут то, что это газета, судя по выходным данным, никакая и не псковская, а... «Тульская правда». Отпечатана стотысячным тиражом в Нижегородской области. И выглядит так, будто ее наполняли содержанием и верстали в разных местах — что-то в Москве, что-то — в Пскове. Контент производит странное впечатление. К примеру, вроде бы за свежак выдаются фото встречи руководителей обкома с рабочими муниципального предприятия по эксплуатации мостов, а на самом деле это снимки почти четырехлетней давности, времен увольнения члена партии Сергея Федорова с должности директора муниципального учреждения «Специализированная служба». Уж каких только апокалиптических сценариев коммунисты не рисовали тогда, но, по моей информации, всё нормально и с работой предприятия после реорганизации, и с выполнением задач, и с самим коллективом — как говорится, все по местам. А теперь эта давняя история неожиданно отозвалась в агитке КПРФ. Напомнили в ней и про митинг, организованный больше года назад в Дедовичах: позиционировавшийся «инициативной группой» граждан как непартийная акция в газете превратилась в организованную КПРФ — мол, первые лица обкома бьются за здравоохранение. Пикантности этой ситуации добавляет то обстоятельство, что организаторы прошлогодней акции вышли из КПРФ, громко хлопнув дверью и обвинив во всех партийных грехах ту самую верхушку обкома. В целом очень странная газета вышла у коммунистов — еще и чудными логическими построениями, вроде такого: детей в школах стало меньше — и это должно было привести к росту зарплат педагогов…

- Боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.

- Так ведь других нет.

- Вот никаких и не читайте (из фильма «Собачье сердце»).

И еще о печатных изданиях. Наблюдаем тот редкий случай, когда на партийную прессу обратили внимание даже серьезные федеральные СМИ, которые отмечают эдакую странность. Ежемесячник «Справедливая Россия» в июле оказался переполнен указаниями на обострившуюся перед выборами межпартийную борьбу. Среди множества материалов, прославляющих добрые дела эсэров, есть и такие, которые очерняют все остальные думские политсилы, пишет «Независимая газета». Присутствуют в газете эсеров и заметки, которые содержат жесткую критику властей, – все такого рода статьи легко можно выделить по определенному типу иллюстраций. В качестве персонажей использованы изображения зверей или вовсе каких-нибудь ползучих гадов.

- Господа, вы звери! (из фильма «Раба любви»)

В отношении коллег эсеров по Госдуме в регулярную работу явно взяты образы медведя, быка, волка и ящерицы. При этом их головы приделывают к деловым костюмам вполне определенных партийных оттенков.

Такая картинка, где медведь – в синем, бык – в красном, волк – в голубом и пресмыкающееся цвета морской волны нажимают кнопки «нет», использована для рассказа о том, как хорошие инициативы СР все пять лет не получали настоящую поддержку на Охотном ряду ни от одной из фракций. Однако если посмотреть, что эсэры предъявили каждой из них, то получится, что конкретной претензии в адрес КПРФ и не оказалось. Как основной вывод НГ: «эсэры тоже иногда не поддерживают инициативы КПРФ, но в данном контексте это менее важно, чем нежелание партии Миронова вступать в жесткую борьбу на левом фланге. Между тем именно эта роль ей и предназначена по сценарию выборов в Госдуму. Более того, в обмен на ее исполнение, уверяют злые языки, эсэрам и было обещано попадание в новый созыв».

Так или иначе, между основными акторами политического процесса идет борьба. К главной интриге — кто станет вторым — добавляются и новые, в том числе связанные с непарламентскими партиями.

По мнению экспертов, некоторые из них имеют шансы не только набрать три процента, после чего партии получают финансирование из бюджета, но и даже прорваться в Госдуму. Так считает, к примеру, известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, который регулярно в рамках проекта «Политкухня» помогает нашим слушателям лучше разобраться в сути происходящего на выборах, интересно и просто рассказывает о важных вещах.

Дмитрий Солонников, политолог: Дальше интересный момент. В отчете сказано, что три партии будут бороться за то, чтобы получить как минимум 3 процента и, соответственно, федеральное финансирование. А возможно - дойти и до пятипроцентного рубежа.

Александр Савенко: Это какие партии?

Дмитрий Солонников: «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина»

И вот уже завтра мы соберем региональных руководителей отделений этих политических объединений на круглый стол в прямом эфире ПЛН FM. У нас всё по честному: ранее на нашей «Политкухне» были парламентские партии, теперь — непарламентские. Как и прежде, даем возможность высказаться всем. Из первых уст узнаем, с чем они идут на выборы, кто в списках, какие цели преследуют. Не пропустите — начнем, как обычно, в начале второго.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Иллюстрации: пресс-служба правительства Псковской области, kprf.ru, spravedlivo.ru