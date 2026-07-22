Кандидат от «Зеленых» уведомил избирком Псковской области о выдвижении на выборы в Госдуму

Кандидат Кирилл Сорокин от российской экологической партии «Зеленые» уведомил Избирательную комиссию Псковской области о выдвижении на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу №150.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, кандидат предоставил соответствующие документы.

Ранее Центризбирком России заверил федеральный список кандидатов от партии «Зеленые» в количестве 262 человека и список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 132 человека.

Напомним, также на выборы депутатов Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №150 выдвигаются Александр Козловский («Единая Россия»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Игорь Романов («Новые люди»), Наталья Тудакова («Справедливая Россия»), Евгений Васильев («Яблоко»), Павел Бикташев («Родина»), Михаил Иванов («Партия пенсионеров за социальную справедливость»),

Выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.