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Первое в России трехстороннее соглашение о межмуниципальном сотрудничестве подпишут Псков, Мурманск и Смоленск

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Псков, Мурманск и Смоленск подпишут первое в России трехстороннее соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Об этом сообщил глава Мурманска Иван Лебедев, принимающий участие в Международном форуме дружбы в Пскове, который приурочен ко Дню города. Мероприятие проходит с 24 по 26 июля.

Фото: Иван Лебедев / Telegram

«Двусторонние соглашения о сотрудничестве между городами – дело обычное, в рамках Форума мы с коллегами из Пскова и Смоленска отдельно подпишем такие документы. Но трехстороннее взаимодействие – на сегодняшний день уникальный формат, дарящий огромные возможности всем его участникам», – сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Мурманск открывает для себя новую страницу истории развития межмуниципальных взаимоотношений в России. 

«Открывать новую страницу истории развития межмуниципальных взаимоотношений в России – большая честь для Мурманска. Чем шире и разнообразнее горизонтальные связи городов, регионов и людей, тем крепче единство страны, тем она сильнее. Уверен, что наш пример будет подхвачен другими муниципалитетами», – резюмировал глава Мурманска.
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