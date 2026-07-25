Первое в России трехстороннее соглашение о межмуниципальном сотрудничестве подпишут Псков, Мурманск и Смоленск

Псков, Мурманск и Смоленск подпишут первое в России трехстороннее соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Об этом сообщил глава Мурманска Иван Лебедев, принимающий участие в Международном форуме дружбы в Пскове, который приурочен ко Дню города. Мероприятие проходит с 24 по 26 июля.

Фото: Иван Лебедев / Telegram

«Двусторонние соглашения о сотрудничестве между городами – дело обычное, в рамках Форума мы с коллегами из Пскова и Смоленска отдельно подпишем такие документы. Но трехстороннее взаимодействие – на сегодняшний день уникальный формат, дарящий огромные возможности всем его участникам», – сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Мурманск открывает для себя новую страницу истории развития межмуниципальных взаимоотношений в России.