В Пскове подписаны соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с Мурманском, Новороссийском и Смоленском

Подписаны соглашения о сотрудничестве с Мурманском, Новороссийском и Псковом-Мурманском-Смоленском. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

В планах партнерства — проработать вопрос инвестиций, сотрудничать в области образования, культуры, физической культуры и спорта, развитии туризма и торговли между городами, а также обмениваться опытом организации местного самоуправления.

С Новороссийском соглашение продлится пять лет, а трехстороннее соглашение и соглашение с Мурманском – бессрочные.

«Межмуниципальное сотрудничество – реальный рабочий инструмент, благодаря которому города растут через взаимовыручку, обмен ресурсными сферами и работу в общих интересах», – подчеркнул Борис Елкин.

В качестве примера эффективности таких связей глава Пскова привел уже существующие проекты. Благодаря подобным соглашениям два преподавателя из Китайской Народной Республики в течение двух месяцев обучали китайскому языку ребят из четырех школ Пскова. Кроме того, организуются фотовыставки и видео-флешмобы в городах-побратимах Мяньянь и Хуанган, производится школьный и спортивный обмен с Витебском и Минском, а также проходят Дни Псковской области в Витебске.

В перспективе — совместное участие белорусской и российской сторон в «Вахте памяти».

Такой опыт подписания трехстороннего соглашения между Псковом, Мурманском и Смоленском является первым в России.