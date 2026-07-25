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В Пскове подписаны соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с Мурманском, Новороссийском и Смоленском

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Подписаны соглашения о сотрудничестве с Мурманском, Новороссийском и Псковом-Мурманском-Смоленском. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в Мах. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

В планах партнерства — проработать вопрос инвестиций, сотрудничать в области образования, культуры, физической культуры и спорта, развитии туризма и торговли между городами, а также обмениваться опытом организации местного самоуправления.

С Новороссийском соглашение продлится пять лет, а трехстороннее соглашение и соглашение с Мурманском – бессрочные.

«Межмуниципальное сотрудничество – реальный рабочий инструмент, благодаря которому города растут через взаимовыручку, обмен ресурсными сферами и работу в общих интересах», – подчеркнул Борис Елкин.
 

В качестве примера эффективности таких связей глава Пскова привел уже существующие проекты. Благодаря подобным соглашениям два преподавателя из Китайской Народной Республики в течение двух месяцев обучали китайскому языку ребят из четырех школ Пскова. Кроме того, организуются фотовыставки и видео-флешмобы в городах-побратимах Мяньянь и Хуанган, производится школьный и спортивный обмен с Витебском и Минском, а также проходят Дни Псковской области в Витебске. 

В перспективе — совместное участие белорусской и российской сторон в «Вахте памяти».

Такой опыт подписания трехстороннего соглашения между Псковом, Мурманском и Смоленском является первым в России.

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