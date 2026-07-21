«Дневной дозор»: «Избирательная слепота» – почему политический класс перестал реагировать на сложные вызовы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «"Избирательная слепота" – почему политический класс перестал реагировать на сложные вызовы и актуальные проблемы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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По законам жанра, во всем мире политический класс, представители политических движений и общественных организаций должны жить жизнью людей и оперативно реагировать на социально-экономические проблемы, которые касаются населения. Только так их политическая и публичная карьера может быть успешной. В противном случае, если политик не реагирует на запросы общества, если он не внемлет проблемам своих избирателей, то «грош ему цена». Так должно быть и так происходит во многих странах мира.

В России же, как показывает «топливный кризис», этот механизм перестал работать. Показательный пример: из действующих в регионе политиков за последние три недели на эту остро актуальную тему никто, кроме губернатора Псковской области, так и не высказался публично. А где же активность представителей реготделений политических партий? Казалось бы, в преддверии выборов «сам Бог велел» в условиях дефицита бензина отстаивать интересы электората и показывать свою бурную деятельность, ездить по заправкам и устраивать митинги, набирая таким образом голоса.

Но на сегодняшний день подобной активности мы не наблюдаем даже от оппозиционных партий. Но почему так происходит? Если бы подобное в нашем регионе случилось лет 10 тому назад, то все политики только об этом бы и говорили, критиковали власть и пытались бы найти пути решения, искрили популистскими идеями. Сейчас же для большинства политиков более популярной и выигрышной является модель поведения «сидеть и не отсвечивать», чем защита интересов избирателей.

Почему все оппозиционные политики готовы говорить о чем угодно, только не о реальных проблемах? Мы решили узнать у псковских представителей политического класса, почему представители политического сообщества перестали реагировать на сложные вызовы и актуальные проблемы? Об этом и не только - в программе «Дневной дозор».

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области Алексей Севастьянов убежден в том, что в последние годы мышление представителей политических партий сильно изменилось в лучшую сторону, они стали озвучивать меньше популистских идей и проводить протестных акций. Однако это не означает, что работа по решению проблем избирателей не ведется.

«Политическое сознание у представителей различных политических движений уже немного поменялось, танцевать на костях стало не совсем этично, – это раз. А во-вторых, здесь работу с населением надо вести или населению разъяснять. Что касается разъяснительной работы, об этом пишется, говорится, никто это не умалчивает. Это уже немало. Вы же не видите, что делается в кабинетах власти как исполнительной, так и законодательной. Собран оперативный штаб, ведется огромная работа, все время в онлайн просто в ручном режиме и погружены в проблематику 24/7. Поймите, ситуация в моменте не решается. А то, что лозунгами не выступают и нет громких заявлений от различных политических партий, что власть докатилась, доигралась, говорит о том, что у нас фактически партии стали более грамотные, погруженные и понимают, что это просто глупый пиар, на решение это никак не повлияет».

Как заявил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков, либерал-демократы не стесняются быть на виду и поднимать неудобные темы. На днях он дозвонился к нам в студию, в эфир программы «Посткриптум», где обсуждалась проблема «топливного кризиса», и выступил с предложением как для сотрудников ПЛН, так и для всех политических партий региона.

«Я считаю, что всех под одну гребенку ровнять не надо. Есть партии, которые действительно стараются сидеть и не высовываться, как говорится, тише воды, ниже травы, но только для того, чтобы не портить себе репутацию или договоренности перед выборами. Я никак не могу к этим партиям отнести ЛДПР, поскольку мы проблемы не замалчиваем, готовы обсуждать любой вопрос. В частности, если приводить пример с тем же отсутствием бензина, который является насущной проблемой, я дозвонился в прямой эфир на передачу на вашей радиостанции, где ведущие как раз обсуждали проблему бензина, и также высказался о том, что ЛДПР готова обсуждать и поднимать эти вопросы. Даже есть предложение сделать специальную передачу, посвященную "топливному кризису", и позвать туда политиков, которые согласятся обсудить, высказать свое мнение и не замалчивать вопросы. А те партии, которые откажутся, про них уже можно сделать соответствующие выводы. ЛДПР готовы обсуждать и поднимать все проблемы».

По словам руководителя реготделения «Справедливой России», депутата Законодательного Собрания Псковской области Натальи Тудаковой, ее партия активно реагирует на актуальные проблемы общества. А нынешняя ситуация с топливом в стране связана не с российскими производственными возможностями и не с нерасторопностью властей, а с вражескими атаками на НПЗ. По ее мнению, никакими митингами вернуть топливо в колонки не получится.

«В этой ситуации должна быть сплоченность общества перед теми вызовами, которые стоят перед всеми нами. Кризис с топливом - это первый из них, проблему надо решать сообща. Наша партия на самом деле от имени ее лидера уже делает серьезные заявления, конкретные предложения, которые принимаются правительством, принимаются Государственной Думой. И они слышат нашего лидера, потому что с высокой трибуны Госдумы Сергей Миронов четко обозначил позицию: чтобы остановить "топливный кризис", нужно немедленно прекратить экспорт дизеля. Собственно, на следующий день уже были приняты соответствующие решения. Партия заявила и требует государственного регулирования цен на бензин, полномочия у кабинета министров есть, хватит смотреть на бешеные ценники, это прямые поставки с госрезервов в малые города и районные центры, где нет выбора между заправочными станциями. Это уголовная ответственность за топливных спекулянтов, это право граждан покупать канистры в бензин и, собственно, мы не только говорим об этих проблемах, но и продавливаем конкретные решения. А зарабатывать какие-то политические очки на общей беде митингами, пикетами, раскачивать общество - это не наш метод».

КПРФ достаточно часто сталкивается с тем, что их предложения не принимаются во внимание парламентским большинством. Впрочем, по оценке первого секретаря обкома компартии, депутата Законодательного Собрания Псковской области Петра Алексеенко, не всегда политические партии вообще способны повлиять на исход событий, сколько бы публичных заявлений они ни делали и сколько бы жалоб ни писали.

«Сколько не говори, халва во рту слаще не будет. И сколько мы здесь не приняли на местном уровне заявлений, обращений, гневных самовызовов, бензина-то не прибавится в бензоколонках. Центральный комитет об этом высказал свою позицию, и КПРФ согласны, что, действительно, есть монополия на народное достояние – и нефть, и газ, и уголь. Монополисты не дают развиться малому бизнесу в этом направлении. Тот же Савицкий (генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий – ред.) - построил нормальный пивзавод. Дали бы ему возможность, лицензию, смог бы построить небольшой нефтеперерабатывающий завод, и в области не было бы таких проблем. Но не нам это решать. Сколько бы заявлений мы не принимали, ничего от этого не изменится. Здесь надо смотреть реально, как говорится».

По оценке депутата и председателя псковского «Яблока» Артура Гайдука, некая приспособленческая модель поведения все же пользуется популярностью у представителей политического сообщества, и длится эта тенденция достаточно долго. Он также объяснил, почему партия не устраивает каких-либо акций протеста из-за ситуации с нехваткой бензина на заправках.

«От того, что кто-то соберется на заправке и устроит шоу, что-нибудь изменится? От этого появится бензин? Нет, потому что есть объективные причины дефицита бензина. Если производить подобные действия, то это действительно чистый популизм, больше ничего. Ничего кроме вреда это не принесет. На протяжении всего того времени, что я был депутатом Заксобрания, я как-то особо не заметил отсвечиваний каких-то, за редким исключением».

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди», муниципальный депутат Игорь Романов сообщил, что его партия не боится привлекать к себе внимание, и к проблемам своих избирателей партия неравнодушна. Он рассказал, почему «новолюды» не были замечены в какой-либо демонстрационной деятельности из-за «топливного кризиса».

«Я считаю, что это, во-первых, созданная искусственно проблема. По поводу кризиса митинги устраивать на заправках нет смысла никакого. Кто его создавал, этот искусственный кризис? Скорее всего, из-за рубежа. Поэтому они этого только и ждут, когда начнутся митинги. А политические классы очень остро реагируют на все вызовы. На сегодняшний день не нужно устраивать какие-то несанкционированные митинги или вообще митинги по подобной теме. Просто людям надо немного понимания о том, что происходит в стране. И скажем, спокойствия. Мы занимаемся общей политической ситуацией как в стране, так и в регионе. В данном случае мы регистрируем кандидатов, списки, что на сегодняшний день актуально и важно для политической партии, которая хочет участвовать в политическом процессе».

Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, почему за последние годы у представителей политического сообщества появилась тенденция сидеть «тише воды, ниже травы», и о том с какой целью политики выступают с иногда безумными, популистскими идеями.

«Что касается того, что не такая активная реакция на другие проблемы, на фоне СВО, конечно, второстепенные. Здесь несколько моментов. Во-первых, традиция любой уже устоявшейся политической системы заключается в том, что встроенные в эту систему политики дальше работают по правилам внутри этой системы. Ты уже там находишься, и твоя задача - делать свою карьеру. А для этого нужно работать внутри системы по ее правилам. Когда система неустоявшаяся, то свою карьеру можно делать с собственными траекториями. Тогда можно выступать яркими, иногда безумными, сумасшедшими высказываниями, взглядами. Вы будете там против большинства. Главное, чтобы тебя заметил вообще хоть кто-нибудь. А когда система уже устоялась, консервативная и жесткая, такая позиция - бессмысленная. Нужно быть встроенным в основной тренд. Так у всех всегда, это не специфика нынешнего момента в России. Так работает любой госаппарат, любая политическая система. Второй момент здесь, предположим, "бензиновый кризис". А что могут предложить муниципальные депутаты или политики уровня законодательного органа субъекта федерации в решении проблем с атаками БПЛА и защитой НПЗ страны? Объективно, кроме популизма, кроме вскрикиваний и бросания чепчиков в воздух, в общем-то, ничего. Если они достаточно компетентны и ответственны, то в общем они не так активно и высказываются. У людей нет компетенций по этому поводу говорить, а говорить без соответствующих компетенций в нынешних условиях - бессмысленно. Такой популизм сейчас в стране восприниматься позитивно не будет».

В программе представители политических партий региона и наши эксперты делились своими мыслями о том, почему же в последние годы возникает ощущение, что политический класс перестал реагировать на сложные вызовы и актуальные проблемы избирателей? Судя по всему, ни для одной из политических партий тактика «прятать голову в песок» не является рабочей. Все они знают о текущих тяготах населения. Меры лидерами партий, по большей части на федеральном уровне, по их решению все же предпринимаются. Но прозвучали сегодня и слова о том, что эпоха митингов, пикетов и протестных акций, кажется, канула в Лету. Толку от них теперь нет. Теперь же все вопросы решаются кулуарно, за закрытыми дверями чиновничьих кабинетов. Хотелось бы верить, что при таком подходе результат для избирателей будет, а словосочетание «избирательная слепота» станет звучать все реже из уст общественности.

Александра Братчикова