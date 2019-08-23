Суд может отменить регистрацию кандидатов от «Яблока» на выборах глав районов

Новоржевский районный суд принял решение об отмене регистрации кандидата на должность главы муниципалитета от партии «Яблоко» Софьи Пугачевой. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. С иском в суд обратился кандидат на пост главы Новоржевского района от «Партии Роста» Алексей Иванов.
В областной избирательной комиссии ПЛН подтвердили данную информацию и пояснили, что основанием для отмены регистрации кандидата в суде стало нарушение авторского права, а именно использование при агитации мелодии итальянского композитора Даниэле Динаро. Решение суда не вступило в законную силу.
По схожим основаниям с выборов может быть снят и кандидат от «Яблока» на выборах главы Дновского района Михаил Шауркин. С иском обратился кандидат от «Партии Роста» Игорь Романов. В судебном заседании объявлен перерыв до пятницы.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Яблоко», у них есть письменное согласие композитора Даниэле Динаро на использование его произведения. «Яблоко» планирует обжаловать решение суда.
Ранее в судах была отменена регистрация кандидатов от КПРФ Александра Ножки (довыборы депутата Псковского областного Собрания), Игоря Дмитриева (выборы главы Бежаницкого района), Виктора Лапшина (выборы главы Пустошкинского района) и самовыдвиженца Александра Коротоножкина (выборы главы Пушкиногорского района)