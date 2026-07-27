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Александр Козловский: Наш главный приоритет – победа, но не только на фронте

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Сегодня состоялось итоговое пленарное заседание весенней сессии Государственной Думы VIII созыва. Об итогах депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский рассказал в своем канале в Мах.

Фото kremlin.ru

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, за пять лет было принято 2980 федеральных законов, в том числе порядка 70 базовых законов и 183 закона в целях обеспечения специальной военной операции, поддержки участников и членов их семей.

Послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет полностью выполнены. 

«Это была пятилетка вызовов для нашей страны. Мы приступили к работе в 2021 году, когда все еще оказывал влияние на нашу жизнь коронавирус и его последствия. Затем начался беспрецедентный санкционный шквал – давление, которого Россия еще не испытывала. Работая в тесной связке с жителями регионов, экспертными и профессиональными сообществами, Правительством страны и нашим президентом мы сумели не просто выстоять, а адаптировать экономику и в целом всю нашу жизнь к новым условиям геополитики. Мы, депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме, наряду с нашими коллегами по парламенту, стремились максимально оперативно реагировать на вызовы и угрозы, понимая жизненную необходимость принятия мер сообразно текущей ситуации. Это был созыв испытаний для нашей страны и каждого депутата Госдумы. Спасибо моим коллегам за продуктивную совместную работу, которая будет продолжена депутатами следующего созыва», - написал Александр Козловский.

По итогам работы восьмого созыва Госдумы сегодня состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул ответственность каждого человека в сегодняшней действительности, назвав нынешнее время «одним из решающих этапов истории нашего Отечества». 

Консолидация, единство – сегодня это единственно верная и жизненно необходимая позиция для всего нашего общества, пишет по результатам встречи Александр Козловский. Президент поблагодарил депутатский корпус Госдумы за сплоченность, несмотря на политические взгляды.

«Лидер нации обозначил наш главный приоритет – победа. Но не только на фронте. Курс на социальную ориентированность, поддержку демографии, рост благосостояния и уровня жизни граждан страны. Это общая задача на ближайшие годы. И она будет достигнута благодаря единству и совместной сплоченной работе!» - заключил Александр Козловский. 
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Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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