Антон Минаков представил документы для регистрации кандидатом в депутаты ГД

Кандидат по одномандатному избирательному округу №150 Антон Минаков, выдвинутый ЛДПР, представил в Избирательную комиссию Псковской области документы на регистрацию на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Для проверки документов у комиссии есть 10 календарных дней. При отсутствии замечаний кандидат будет зарегистрирован.

Ранее сообщалось, что ЛДПР представила в Избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.