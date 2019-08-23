Политика

Псковские коммунисты не намерены признавать итоги выборов, где кандидатов от КПРФ не допустили до участия в кампании

Псковские коммунисты не намерены признавать официальных результатов выборов в Псковское областное Собрание и выборов глав районов, где их кандидаты не были допущены к участию в избирательной кампании. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского обкома КПРФ. Официальное заявление бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ подписано первым секретарем обкома Петром Алексеенко.

В заявлении сообщается, что по решению судов с выборов был снят кандидат в Псковское областное Собрание по 2-му округу Александр Ножка, а также кандидаты на должности глав Бежаницкого и Пустошкинского районов - Игорь Дмитриев и Виктор Лапшин. Тем самым, по мнению бюро обкома, «областная власть решила лишить народ права на выбор». «Выборы из процесса определения воли народа превратились в набор манипуляций, обмана и подтасовок, - говорится в заявлении. - Кандидаты и партийные активисты сталкиваются с серьезным административным давлением, причем не только непосредственно на избирательном поле, но и в вопросах проведения публичных мероприятий – митингов и пикетов. Под надуманными предлогами возбуждаются административные иски к агитаторам».

Все это, по мнению членов Бюро обкома КПРФ, «говорит о том, что ситуация с выборами далека от идеальной. Партия власти по-прежнему рассчитывает в основном на административный ресурс, запугивает оппозиционных кандидатов и, используя суды, устраняет наиболее сильных конкурентов. Таким образом, избиратели лишаются права выбора, а сами выборы превращаются в фарс».

В связи с этим, бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ заявило, что не будет признавать официальных результатов выборов в Псковское областное Собрание и глав районов, где не были допущены кандидаты от компартии.