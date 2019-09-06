Политика

Явка на 12.00: Почти 32% избирателей проголосовали на выборах главы Усвятского района

Усвяты

По состоянию на 12.00 явка избирателей на выборах в Единый день голосования в Псковской области составила:

на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 (Псков) -7,01% ( 1799 чел.)

на выборах главы Бежаницкого района - 17,80% (1743 чел.)

на выборах главы Дновского района - 16,10% (1633 чел.)

на выборах главы Новоржевского района - 22,67 %(1560 чел.)

на выборах главы Пустошкинского района - 22,75 % ( 1618 чел.)

на выборах Главы Пушкиногорского района - 18,84 % (1410 чел.)

на выборах главы Усвятского района - 31,91% (1201 чел.)

на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 - 7,14 % (705 чел.)

на выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района -10,11 % (305 чел.)

на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района - 7,86% (256 чел.)

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1 - 5,57% (209 чел.)

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5 - 8,51 % (12 чел.)

на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2 - 17,26 % (707 чел).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, на территории региона открылись 114 избирательных участка. На них присутствуют 233 наблюдателя. 220 назначены и направлены зарегистрированными кандидатами, а 13 - политическими партиями. В работе избирательных комиссий принимают участие более 1000 членов УИК с правом решающего голоса. 92 тысячи избирателей могут прийти на избирательные участки , что составляет 17,3 % от их общего количества в регионе.

Голосование продлится до 20.00.