Политика

Медведев и Турчак встретятся с активистами «Молодой Гвардии Единой России»

Председатель партии «Единая Россия», глава правительства России Дмитрий Медведев в четверг встретится с активистами Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР), сообщили в пресс-службе партии.

В этот день в центральном штабе МГЕР пройдет слет, посвященный 14-летию организации.

Активисты МГЕР со всей страны, руководители ее лучших региональных отделений, избранные в этом году молодые депутаты, лидеры общественного мнения, студенты и блогеры обсудят с руководством партии обновление «Молодой Гвардии», итоги работы МГЕР за 2019 год и планы работы на 2020-2021 годы, информирует пресс-служба.

Также во встрече примет участие секретарь генерального совета партии, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, добавили там.