Политика

XIX съезд партии «Единая Россия» пройдет сегодня в Москве

XIX съезд партии «Единая Россия» пройдет сегодня, 23 ноября, в Москве. Как сообщается на сайте партии, в рамках работы съезда будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоятся совместное заседание Высшего совета и Генерального совета партии и пленарное заседание съезда.

В съезде примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель «Единой России», премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Как сообщалось ранее, в список делегатов съезда от Псковского регионального отделения «Единой России» вошли первый заместитель секретаря регионального отделения партии, глава администрации города Пскова Александр Братчиков и секретарь первичного отделения №122 города Великие Луки Татьяна Ефимова.

Кроме того, в составе партийной делегации в съезде примут участие секретарь Псковского регионального отделения партии, член президиума Генсовета «Единой России» Александр Козловский, заместители секретаря Александр Котов и Виктор Антонов, руководитель регионального исполкома партии Андрей Карпов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.