Политика

XIX съезд «Единой России» открылся в Москве

XIX съезд «Единой России» открылся в Москве сегодня, 23 ноября. В его работе принимают участие высшее руководство партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации общественники и журналисты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, Псковскую область на съезде представляют два избранных делегата: первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава администрации города Пскова Александр Братчиков и секретарь первичного отделения партии №122 города Великие Луки Татьяна Ефимова.

Кроме того, в состав псковской делегации вошли: секретарь Псковского регионального отделения партии, член президиума Генсовета «Единой России» Александр Козловский, его заместители Александр Котов и Виктор Антонов, который также является руководителем фракции «Единой России» в областном Собрании, и руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов.

«Активным и важным для партии участником съезда станет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона присоединится к обсуждению приоритетных задач «Единой России» на ближайший период», - подчеркнул Александр Козловский.

На съезде будет дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям, создан Правозащитный центр партии.

Помимо этого, на съезде будет представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию. Также в соответствии с Уставом «Единой России» пройдет ежегодная ротация руководящих органов партии.