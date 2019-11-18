Политика

Александр Козловский поделился своими ожиданиями от XIX съезда партии «Единая Россия»

Секретарь Псковского регионального отделения партии, член президиума Генсовета «Единой России» Александр Козловский поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей своими ожиданиями от XIX съезда партии, который начал свою работу в Москве.

По его словам, съезд должен дать ответы на основные актуальные вопросы, стоящие перед «Единой Россией», и особо отметил, что партия дает старт парламентской кампании 2021 года. Кроме того, Александр Козловский напомнил, что в Псковской области уже в 2020 году пройдет масштабная муниципальная избирательная кампания, а в 2021 году — выборы в Псковское областное Собрание депутатов. Все эти кампании, по его убеждению, имеют для партии большое значение.

Также секретарь регионального отделения «Единой России» отметил важность работы общественных приемных и взаимодействия с гражданами. «Самое главное — это общение с людьми, открытость, забота о людях. Особо сейчас востребован запрос на справедливость. Все эти тренды заданы, и думаю, в псковском регионе у нас все получится», - подчеркнул он.

Напомним, в съезде примет участие президент страны Владимир Путин. Этот факт Александр Козловский считает серьезной поддержкой партии. «Это значительно усиливает позиции партии», - заключил он, добавив, что единороссы Псковской области готовы к выполнению задач, стоящих перед партией.