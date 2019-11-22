Политика

Валентин Болдышев покидает пост координатора псковского штаба Навального

Валентин Болдышев решил покинуть пост координатора псковского штаба оппозиционного политика Алексея Навального.

Как написал Болдышев на своей странице в Фейсбуке, это решение принято по совокупности причин, в том числе, личного характера.

В ближайшие дни отставка будет принята руководством Федерального штаба Навального.

Напомним, в мае 2017 года Валентин Болдышев стал координатором штаба Алексея Навального в Пскове. До этого он был председателем регионального отделения партии «Демократический выбор».